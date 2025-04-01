Cantine, prodotti tipici e musica animeranno la manifestazione enogastronomica che torna a coinvolgere il paese del nord Sardegna con un ricco programma serale tutto da vivere!

Binos e Disizos a Bonorva, data e programma: si svolgerà nella serata di sabato 5 aprile 2025 , quindi nel weekend successivo a quello della Santa Pasqua, la manifestazione enogastronomica “Binos e Disizos” a Bonorva, in provincia di Sassari.

In programma ci sono le degustazioni dei vini più pregiati di ben 8 cantine sarde (sia bianchi che rossi), accompagnati dagli assaggi dei cibi della tradizione preparati dagli chef, formaggi artigianali e salumi di alta qualità. E’ quindi l’occasione per sperimentare nuovi sapori e nuove combinazioni di vini e cibi.

L’intrattenimento musicale, nella tappa finale, sarà a cura di Dj Barone. Ma vediamo il programma completo e il costo dei calici.

Calici a 15 euro:

La sacchetta con il calice costa 15 euro e da diritto alla degustazione del vino e dei prodotti tipici locali nelle diverse postazioni.

Programma Binos e Disizos, Bonorva:

Sabato, 5 aprile 2025:

dalle ore 18:00 :

Apertura manifestazione e della vendita calici .

. Esposizioni artigianali

Tappa finale con dj set “Musica dal vino”

Cartina di Bonorva, con mappa cantine e menù:

In aggiornamento al 2025 nei prossimi giorni!

Dove dormire a Bonorva:

Scopri subito dove pernottare a Bonorva, le strutture ricettive del paese e e dei dintorni non sono tantissime, perciò vi consiglio di prenotare subito, prima che le camere finiscano.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Bonorva che organizza l’evento assieme al “Comitato San Simone” e al Comune di Bonorva. Questi invece sono i numeri di telefono da chiamare (anche Whatsapp):

349 775 0636

331 365 9345

Dove si trova e come arrivare a Bonorva:

Malgrado i lavori e i tanti cantieri sulla SS131 rendano difficile l’andatura sostenuta, non si sa mai. Questo è l’elenco aggiornato delle postazioni autovelox in Sardegna a cura della Polizia Stradale (che opera sulle strade statali).

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: