Pasquetta in Sardegna con il Trenino Verde, alla scoperta dei luoghi del “Muto di Gallura”: se anche voi avete visto al cinema il film “Il muto di Gallura” – un western ambientato in Sardegna che racconta un maniera piuttosto cruda una faida tra due famiglie galluresi verso la metà dell’Ottocento – , allora potreste voler visitare quei luoghi per conoscerli meglio.

La prima occasione si ha per Pasquetta, grazie al Trenino Verde che andrà proprio alla scoperta dei luoghi del “Muto di Gallura”. Si viaggerà sulle bellissime carrozze Breda degli anni 30′, con gli interni in legno, trainate dal vecchio locomotore degli anni 50‘.

Il tragitto di 11 chilometri vede le rotaie muoversi tra boschi e mammelloni granitici, tra stazzi e cussorgie, lì dove anche Fabrizio De André compose moltissimi dei suoi brani più celebri.

Partenze fino a fine maggio 2022:

Se non trovate posto per Pasquetta nessun problema, i viaggi verranno infatti replicati più volte fino a fine maggio 2022, per la precisione:

18 e 25 aprile 2022,

1°, 15 e 29 maggio 2022.

Programma Pasquetta in Trenino Verde in Gallura:

Due le partenze nella stessa giornata:

Partenza da Luras alle 10,00 (per ritornarci alle 16:10) per visitare Tempio Pausania : ore 09,40 – Luras c/o Stazione Trenino Verde (Raduno partecipanti e sistemazione in treno) ore 10,00 – Partenza Trenino Verde alla volta di Tempio Pausania (11 Km, con stop&go alla Stazione di Nuchis) ore 10,37 – Arrivo alla Stazione Trenino Verde di Tempio Pausania ore 10,40 – Visita guidata per le vie del centro storico di Tempio Pausania (Cattedrale S.Pietro Apostolo, Piazza Gallura e Piazza Faber, ecc.) ore 12,:40 – Spostamento a piedi e sosta per menù di degustazione prodotti galluresi (Il Nuovo Giardino): pani tipici, salumi e formaggi tipici, olive in salamoia e/o eventuali sottolio, varie verdure di stagione (crude, non tagliate), un assaggio di zuppa gallurese o ravioli dolci, caraffette di acqua e di vino della casa presenti al tavolo, caffè ore 14,15 – Spostamento a piedi sino alla Stazione Ferroviaria per la visita delle sale Biasi e quindi dell’antica Officina Ferroviaria della linea Palau-Sassari-Alghero ore 15,30 – Partenza del Trenino Verde alla volta di Luras (11 Km, con stop&go alla Stazione di Nuchis) ore 16,10 – Arrivo alla Stazione del Trenino Verde di Luras e fine attività

alle 10,00 (per ritornarci alle 16:10) : Partenza da Tempio Pausania alle 09:00 (per tornarci alle 17:00) e visitare Calangianus e Luras : ore 08,40 – Tempio Pausania c/o Stazione Trenino Verde (Raduno partecipanti e sistemazione in treno) ore 09,00 – Partenza Trenino Verde alla volta di Luras (11 Km con stop&go alla Stazione di Nuchis) ore 09,37 – Arrivo alla Stazione Trenino Verde di Luras ore 09,40 – Spostamento a piedi e visita guidata del laboratorio “Arte Sughero” ore 11,00 – Visita guidata per le vie del centro storico di Calangianus (Chiese S.Anna e S.Giusta, Palazzu Mannu, Lu Plutoni di Lu Frati, Museo Diocesano) ore 12,30 – Spostamento a piedi e sosta per menù di degustazione prodotti galluresi (La Mesenda): pani tipici, salumi e formaggi tipici, olive in salamoia ed eventuali sottolio, varie verdure di stagione (crude, non tagliate), un assaggio di zuppa gallurese o ravioli dolci, caraffette di acqua e di vino della casa presenti al tavolo, caffè. ore 13,45 – Spostamento in pullman G.T. sino al paese di Luras ore 14,00 – Visita del Centro Storico di Luras (S’isperiadolzu de santu jague, Chiese S.Pietro, del Purgatorio, di N.S. del Rosario) e del Museo Etnografico Gallura s (inclusa la sala che custodisce il “martello de s’Accabadora”) ore 15,50 – Spostamento in pullman G.T. sino alla Stazione TvS di Luras ore 16,10 – Partenza del Trenino Verde alla volta di Tempio Pausania (11 Km, con stop&go alla Stazione di Nuchis) ore 17,00 – Arrivo alla Stazione del Trenino Verde di Tempio Pausania e visita guidata dell’antica Officina Ferroviaria della linea Palau-Sassari-Alghero ore 17:30 Fine attività

alle 09:00 (per tornarci alle 17:00) e :

Prezzi:

Da Luras : Adulto (da 13 anni in su): 45,00 euro; Bambino (da 4 a 12 anni): 35,00 euro; Neonato (da 0 a 3 anni): gratis, senza posto a sedere in treno Cane : 6,00 euro;

: Da Tempio : Adulto (da 13 anni in su): 55,00 euro; Bambino (da 4 a 12 anni): 40,00 euro; Neonato (da 0 a 3 anni): gratis, senza posto a sedere in treno Cane : 6,00 euro;

:

Regole su Green Pass e Mascherina:

Green pass base ed uso della mascherina FFP2 sono attualmente confermati come obbligatori per partecipare a questa escursione.

Per maggiori info e dettagli:

Maggiori informazioni vi consigliamo di:

scrivere a info@sardegnatreninoverde.com

telefonare ai numeri 3453450125 e 3384592082.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: