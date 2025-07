Weekend 8, 9 e 10 aprile 2022 in Sardegna: Ecco sagre, mostre ed eventi da non perdere!

Weekend 8,9 e 10 aprile 2022, eventi e sagre in Sardegna: è una primavera che si avvicina al suo periodo migliore, le temperature cominceranno a salire nei prossimi giorni, le giornate si faranno più soleggiate, la natura è in fiore ovunque, ma soprattutto riprendono a sbocciare sagre ed eventi un po’ ovunque!

E allora, in attesa dei weekend di Pasqua, del 25 aprile e del 1 maggio, per i quali vi preannunciamo una marea di eventi, vi raccontiamo cosa fare in Sardegna domani e dopo domani. in altre parole, ecco gli eventi da non perdere nel weekend del 8, 9 e 10 aprile 2022 in Sardegna .

Vi citiamo subito un evento che per noi è simbolo essi stesso di primavera: S’orrosa ‘e padenti a Seulo, che torna in grande dopo due anni di stop. Allo stesso tempo riprendono i riti e le processioni della Settimana Santa in Sardegna.

Nota Bene: prima di mettervi in viaggio è fortemente consigliata la visita ai link fonte presenti in ogni articolo (li trovate nella sezione "Per maggiori info e aggiornamenti" di ogni articolo), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza per tempo.

Alghero – Settimana Santa 2022 ad Alghero – dall’ 8 al 17 aprile 2022:

tornano le processioni della Settimana Santa dopo due anni di stop, ad Alghero si comincia stasera, con il venerdì di passione e la “Processò de Nostra Senyora de le set dolors“.

Seulo – S’orrosa ‘e padenti – 9 e 10 aprile 2022:

E’ la grande festa della montagna di Seulo, che si svolge in primavera, proprio quando i crinali delle sue alture si colorano dei colori di rosati della peonia, la rosa montana.

Ussaramanna – Festival delle erbe spontanee – 9 e 10 aprile 2022:

Il festival delle erbe spontanee è il nome che viene dato a due eventi che si svolgono a Ussaramanna, in Marmilla, da ormai 36 anni: la “Mostra delle erbe spontanee” e la “Sagra de sa Pardula“!

Pimentel – Il Giardino di Lù – in corso, fino al 28 maggio 2022:

Il giardino dei tulipani di Pimentel è qualcosa di unico, una madre che trasforma in aiuto al prossimo lo strazio e il dolore per la perdita della figlia dovuta ad un brutto male. Il ricavato viene devoluto in beneficenza alla ricerca sul tumore ovarico. Prenotazione consigliata, specie nel weekend.

Turri – Tulipani in Sardegna – in corso, fino al 5 giugno 2022:

Il giardino dei Tulipani di Turri, che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta la Sardegna.

Olmedo – Butterfly House – in corso dal 1 aprile 2022:

Riapre l’amata casa delle farfalle alle porte di Alghero riapre nel primo weekend di Primavera in seguito, quando farà più caldo, si potranno sfruttare anche le piscine e i gazebo!

Cagliari – Minimù all’Orto Botanico – 10 aprile 2022:

Una serie di interessanti laboratori in uno dei miei luoghi preferiti a Cagliari!

Carbonia – Circo Rinaldo Orfei a Carbonia – in corso, fino all’11 aprile 2022:

Torna il circo a Carbonia, con uno spettacolo che prevede anche l’utilizzo di animali, soprattutto elefanti e uccelli di vario tipo.

Carloforte – Circo all’attraco, Laerte, Dale – 8, 9 e 10 aprile 2022:

A Carloforte sono in corso una serie di eventi pensati per animare la primavera, molto teatro e molte arti circensi, oltre a proiezioni e spettacoli comici. Tutti i dettagli!

Mandas – Trenino Verde della Sardegna – in corso, fino a dicembre 2022:

Sono riprese anche le corse del Trenino Verde della Sardegna, ecco il calendario delle linee fino a dicembre 2022! Prenotazione obbligatoria.

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Perché anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione!

Cagliari – Mostra: “Misurare l’infinto, mostra su Galileo Galilei” – in corso, fino al 12 giugno 2022:

Per gli amanti della scienza, Galileo Galilei fu uno dei campioni del “metodo scientifico” quando ancora per difendere le proprie idee si rischiava letteralmente la vita. Dovette abiurare le sue idee davanti alla Santa Inquisizione, che non tollerava l’ipotesi che la Terra potesse girare attorno al Sole.

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!