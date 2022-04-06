Fabri Fibra in concerto ad Alghero il 16 agosto 2022, ecco tutti i dettagli e dove acquistare i biglietti: dopo la data di Olbia nel giorno di Ferragosto in chiusura del “Red Valley Festival“, il celebre rapper di Senigallia si esibirà con il suo “CAOS live, festival 2022” all’arena Maria Pia di Alghero nel corso dell'”Alguer Summer Festival“. La data del concerto di Fabri Fibra ad Alghero è il 16 agosto 2022 .

E visto che sarete nella bella città catalana per il concerto nel cuore dell’estate, vi ricordiamo anche le spiagge più belle di Alghero, tutte da vivere e da godere!

Con il nuovo tour Fabri Fibra presenta il suo nuovo disco intitolato “CAOS”, uscito lo scorso 18 marzo dopo un’attesa di ben 5 anni. Si tratta del decimo lavoro di studio dell’artista e nato dopo 3 anni di isolamento a causa del Covid.

Un disco subito dal grande successo di pubblico:

Il ritorno di FABRI FIBRA si è fatto notare in tutte le classifiche digitali dove, nelle prime 24 ore, le tracce di “CAOS” hanno occupato il podio dei brani più ascoltati sia di Spotify sia di Apple Music. Tutte le 17 tracce del disco sono entrate nelle prime 25 posizioni della Top50 di Spotify. “CAOS”, inoltre, si è piazzato al primo posto degli album più acquistati su iTunes e degli album più ascoltati su Amazon Music.