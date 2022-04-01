Trenino Verde della Sardegna 2022, linee e partenze fino a dicembre: è stato annunciato ieri il nuovo calendario delle partenze del Trenino Verde della Sardegna fino a dicembre 2022. I viaggi erano già partiti da Mandas lo scorso mese di marzo, adesso però abbiamo la programmazione completa su tutte le linee. La programmazione per il 2022 del Trenino Verde della Sardegna è stata infatti definita da Regione e Arst.

Il viaggio turistico sulle linee a scartamento ridotto, permette di viaggiare indietro nel tempo a bordo di carrozze d’epoca trainate dalle “littorine” anni ’50 o dalle automotrici Lde501 degli anni ’60. Per un viaggio decisamente “slow” per godersi appieno i paesaggi incontaminati dell’interno della Sardegna.

La rete ferroviaria turistica più lunga d’Europa:

Quella del Trenino Verde peraltro è la rete ferroviaria turistica più lunga d’Europa, con oltre 438,7 chilometri di rotaie.

Una linea antica, che richiede tantissima manutenzione e così cantieri sono segnalati sul tratto iniziale della Macomer–Bosa, mentre la linea Mandas-Arbatax è ancora spezzata in due a causa della manutenzione straordinaria su tre ponti metallici tra Seui e Ulassai, realizzati oltre 130 anni fa. Ancora ferma per manutenzione anche la locomotiva a vapore del 1918, il cui restauro dovrebbe concludersi però entro l’autunno.

Trenino Verde Sardegna Calendario 2022:

Ecco tutte le linee del Trenino Verde, non tutte le tratte sono già attive e sono quindi prenotabili. Cliccate sui diversi link per avere maggiori info.

Palau Arzachena-Tempio

Macomer-Bosa (da metà maggio, per 46 km totali, anche se i percorsi iniziali subiranno la presenza di cantieri di lavoro)

(da metà maggio, per 46 km totali, anche se i percorsi iniziali subiranno la presenza di cantieri di lavoro) Mandas-Laconi

Mandas-Seui

Arbatax-Gairo (da dopo Pasqua e poi i weekend fino a settembre)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Sito ufficiale del Trenino Verde della Sardegna.

