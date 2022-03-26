Weekend 26 e 27 marzo 2022 in Sardegna: Ecco sagre, mostre ed eventi da non perdere!

Eventi e sagre del weekend del 26 e 27 marzo 2022 in Sardegna

Weekend 26 e 27 marzo 2022 in Sardegna: come ci aspettavamo gli eventi stanno cominciando a riprendere con l’arrivo della primavera e aumenteranno ancora di più con il caldo, le giornate più lunghe e l’allentamento delle restrizioni anti pandemia. E allora ricominciamo oggi i nostri articoli sugli eventi del weekend in Sardegna, anche se in forma ridotta. Sì, ci rimettiamo in moto anche noi. E allora ecco gli 8 eventi da non perdere nel weekend del 26 e 27 marzo 2022 in Sardegna.

Vi ricordiamo che in molti casi è consigliata la prenotazione, perché le visite, specie al chiuso, avvengono ancora in maniera contingentata per evitare assembramenti.

Prima di cominciare però ricordatevi di visitare sempre i link fonte prima di partire (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo di ogni evento), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza.

Assemini, Borutta, Fordongianus, La Maddalena, Lanusei, Nuoro, Olbia, Palau, Tempio PausaniaGiornate FAI di Primavera 2022 in Sardegna 26 e 27 marzo 2022:

Giornate FAI di Primavera 2022, date e manifesto

Aprono in Sardegna 10 luoghi poco conosciuti ma di grande bellezza, alcuni dei quali solitamente chiusi al pubblico. Consigliata la prenotazione.

Cagliari, Oristano e TortolìItaly Beer Week 2022 in corso, fino al 27 marzo 2022:

Italy Beer Week in Sardegna, date e manifesto 2022

La festa italiana degli amanti della birra artigianale in tutti i suoi aspetti, qualitativi e conviviali.

NarboliaSagra della Zipola a Narbolia27 marzo 2022:

sagra-zippole-narbolia-manifesto

Rinviata a causa della pandemia dal periodo di carnevale alla primavera, torna dopo due anni la Sagra della zipola, dedicata a tutti i golosi!

PimentelIl Giardino di Lùin corso, fino al 28 maggio 2022:

Il giardino di Lù a Pimentel

Uno dei due giardini di tulipani aperti in Sardegna, questo di Pimentel si differenzia perché i ricavati andranno in beneficenza alla ricerca sul tumore ovarico. Prenotazione consigliata, specie nel weekend.

TurriTulipani in Sardegnain corso, fino al 5 giugno 2022:

Tulipani di Sardegna a Turri

Il giardino dei Tulipani più famoso della Sardegna. Come essere in Olanda? Quasi! Prenotazione consigliata.

OlbiaJurassic Expo in Tour arriva a Olbiadal 26 marzo al 3 aprile 2022:

Jurassik Parx Expo 2022 a Olbia

Per gli amanti dei dinosauri, grandi e piccini. Vengono mostrate anche riproduzioni di dinosauri giganteschi, a dimensione naturale, che talvolta si muovono anche! Prenotazione consigliata.

MandasTrenino Verde della Sardegnain corso, fino al 29 maggio 2022:

trenino-verde-lago-flumendosa

Sono riprese anche le corse del Trenino Verde della Sardegna, ogni weekend fino alla fine di maggio. Prenotazione obbligatoria.

CagliariMostra: “Misurare l’infinto, mostra su Galileo Galilei”in corso, fino al 12 giugno 2022:

Mostra Galileo Galilei a Cagliari

Per gli amanti della scienza, Galileo Galilei fu uno dei campioni del “metodo scientifico” quando ancora per difendere le proprie idee si rischiava letteralmente la vita. Dovette abiurare le sue idee davanti alla Santa Inquisizione, che non tollerava l’ipotesi che la Terra potesse girare attorno al Sole.

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!