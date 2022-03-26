Weekend 26 e 27 marzo 2022 in Sardegna: come ci aspettavamo gli eventi stanno cominciando a riprendere con l’arrivo della primavera e aumenteranno ancora di più con il caldo, le giornate più lunghe e l’allentamento delle restrizioni anti pandemia. E allora ricominciamo oggi i nostri articoli sugli eventi del weekend in Sardegna, anche se in forma ridotta. Sì, ci rimettiamo in moto anche noi. E allora ecco gli 8 eventi da non perdere nel weekend del 26 e 27 marzo 2022 in Sardegna .

Vi ricordiamo che in molti casi è consigliata la prenotazione, perché le visite, specie al chiuso, avvengono ancora in maniera contingentata per evitare assembramenti.

Prima di cominciare però ricordatevi di visitare sempre i link fonte prima di partire (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo di ogni evento), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza.

Assemini, Borutta, Fordongianus, La Maddalena, Lanusei, Nuoro, Olbia, Palau, Tempio Pausania – Giornate FAI di Primavera 2022 in Sardegna – 26 e 27 marzo 2022:

Aprono in Sardegna 10 luoghi poco conosciuti ma di grande bellezza, alcuni dei quali solitamente chiusi al pubblico. Consigliata la prenotazione.

Cagliari, Oristano e Tortolì – Italy Beer Week 2022 – in corso, fino al 27 marzo 2022:

La festa italiana degli amanti della birra artigianale in tutti i suoi aspetti, qualitativi e conviviali.

Narbolia – Sagra della Zipola a Narbolia – 27 marzo 2022:

Rinviata a causa della pandemia dal periodo di carnevale alla primavera, torna dopo due anni la Sagra della zipola, dedicata a tutti i golosi!

Pimentel – Il Giardino di Lù – in corso, fino al 28 maggio 2022:

Uno dei due giardini di tulipani aperti in Sardegna, questo di Pimentel si differenzia perché i ricavati andranno in beneficenza alla ricerca sul tumore ovarico. Prenotazione consigliata, specie nel weekend.

Turri – Tulipani in Sardegna – in corso, fino al 5 giugno 2022:

Il giardino dei Tulipani più famoso della Sardegna. Come essere in Olanda? Quasi! Prenotazione consigliata.

Olbia – Jurassic Expo in Tour arriva a Olbia – dal 26 marzo al 3 aprile 2022:

Per gli amanti dei dinosauri, grandi e piccini. Vengono mostrate anche riproduzioni di dinosauri giganteschi, a dimensione naturale, che talvolta si muovono anche! Prenotazione consigliata.

Mandas – Trenino Verde della Sardegna – in corso, fino al 29 maggio 2022:

Sono riprese anche le corse del Trenino Verde della Sardegna, ogni weekend fino alla fine di maggio. Prenotazione obbligatoria.

Cagliari – Mostra: “Misurare l’infinto, mostra su Galileo Galilei” – in corso, fino al 12 giugno 2022:

Per gli amanti della scienza, Galileo Galilei fu uno dei campioni del “metodo scientifico” quando ancora per difendere le proprie idee si rischiava letteralmente la vita. Dovette abiurare le sue idee davanti alla Santa Inquisizione, che non tollerava l’ipotesi che la Terra potesse girare attorno al Sole.

————

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!