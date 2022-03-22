Taglio accise in Gazzetta Ufficiale, prezzi carburanti giù di 30,5 centesimi al litro: è stato pubblicato in nottata sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, che riduce le accise sui carburanti, e quindi il prezzo di vendita dei carburanti. Il prezzo di benzina e gasolio alla pompa scende così di 30,5 centesimi al litro (25 centesimi di taglio accise, più 22% di IVA che gravava su tale somma).

Per il Gpl invece le accise diminuiscono di 8,5 centesimi, sommando l’IVA si arriva a un taglio di 10,37 centesimi al consumo.

La misura durerà dal giorno di entrata in vigore del decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. Insomma, per un mese.

Il raggiungimento di questo accordo, ora nero su bianco ed effettivo, aveva posto fine al blocco dei porti sardi da parte degli autotrasportatori, anche se la protesta in Sardegna si è trasferita ora nelle campagne.

Il decreto legge prevede misure anti speculazione, affinché le compagnie petrolifere non cerchino di accaparrarsi in tutto o in parte, lo sconto sulle accise dei carburanti. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa – è spiegato nel decreto – , il “Garante per la sorveglianza dei prezzi” si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell’ambito dell’intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti.

Vedremo, i prezzi, malgrado il calo delle accise, rimangono comunque molto più alti di pochi mesi fa.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.