Green Pass Base per viaggiare tra la Sardegna e il Continente: è stato finalmente convertito in legge il decreto che prolunga lo stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022. Confermato anche alla Camera, dopo il primo passaggio al Senato, l’emendamento sui trasferimenti da e per Sardegna e Sicilia.

Per raggiungere le isole infatti non si può prendere la macchina, occorre salire su un aereo o un traghetto, per i quali il decreto prevedeva il possesso del Green Pass Rafforzato o Super Green Pass.

Adesso la buona notizia per viaggiare su traghetti e aerei sarà sufficiente avere il Green pass base, per capirci quello che si ottiene con la vaccinazione, la guarigione o il risultato di un tampone.

Insomma, la Sardegna non è più un grande campo di detenzione a cielo aperto per i non vaccinati.

