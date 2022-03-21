Circo Rinaldo Orfei a San Gavino Monreale: dopo il duplice appuntamento di aprile, prima a Carbonia e poi a Iglesias, adesso lo spettacolo del “Circo Rinaldo Orfei” arriva a San Gavino Monreale. Il circo si esibirà nella cittadina del Medio Campidano, nella Sardegna, centro meridionale, a cavallo dei weekend del 25 aprile e del 1 maggio: dal 23 aprile al 1 maggio 2022 .

Si tratta di un circo di grande prestigio internazionale e di uno spettacolo che può vantare artisti ed attrazioni pluripremiati sia al “Festival di Montecarlo” sia al “Festival di Latina“.

Lo spettacolo prevede le più classiche esibizioni della tradizione circense, accompagnate da tante novità, tra comicità, equilibrismo, acrobazie, numeri aerei, musica, giochi di luce e colori. Tra le prestigiose attrazioni ricordiamo i clown musicali, i Bazan. E poi i maestosi elefanti della famiglia Gartner, vincitori del Clown D’Oro al Festival di Montecarlo, un’esibizione da record per i conduttori e per i tre bellissimi esemplari.

Quindi le esibizioni di Balto e Boris, coppia affiatata di Border Collie guidati dall’amato compagno Mister Adam, i pappagalli multicolore, protagonisti di simpatiche performance con Miriam Zorzan. E soprattutto, direttamente dall’America, l’auto Transformer.

Il tendone del circo è montato nell’area dei parcheggi dello stadio.

Programma Circo Orfei a San Gavino Monreale:

Orari spettacoli:

Tutti i giorni : ore 17,30; ore 21,00;

: Sabato, Domenica e Festivi : ore 16,00; ore 18,30;

:

Lo show circense si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, mascherina da portare con sé.

Prezzo biglietti:

I biglietti si possono comprare in anticipo online, due le tariffe:

Posto Tribuna (online): Sabato 23 aprile 6 euro per adulti e bambini. Paghi online 1 euro di prenotazione e saldi 5 euro direttamente al circo; Domenica 24 aprile 8 euro per adulti e bambini. Paghi online 1 euro di prenotazione e saldi 7 euro direttamente al circo; Lunedì 25 aprile a 10,50 euro per adulti e bambini. Paghi online 1,50 euro di prenotazione e saldi 9 euro direttamente al circo; Dal 26 aprile al 1 maggio a 9 euro per adulti e bambini. Paghi online 1,00 euro di prenotazione e saldi 8 euro direttamente al circo

(online): Posto Palco (online): Tutti gli spettacoli: 19,50 euro per adulti e bambini. Paghi online 2 euro di prenotazione e saldi 17,50 euro direttamente al circo Prezzo al botteghino del circo senza prenotazione: 25 euro adulti e 20 euro bambini

(online):

Sotto i 2 anni ingresso gratuito senza prenotazione

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, eventuali promozioni e cambiamenti al programma, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook Circo Orfei.

Come arrivare al circo a San Gavino Monreale:

Trovate il circo Orfei a San Gavino Monreale, lungo la strata statale 197, angolo via Trento (è all’ingreso del paese dalla rotonda del cimitero).

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: