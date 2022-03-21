Rock and Bol 2022 a Bolotana, con i Sodom: 15 anni di musica estrema, un evento dedicato agli amanti della musica metal più intransigente, è questo il “Rock and Bol” di Bolotana (“Bol” appunto sta per “Bolotana“), che nel 2011 ha ospitato i Sepultura, 2016 ha ospitato i Necrodeath, nel 2018 i Cannibal Corpse, nel 2019 i Marduk e ora, dopo due anni di Covid, torna il 27 agosto 2022 con una band assolutamente legendaria: i Sodom!

I Sodom sono una band “thrash metal” tedesca, annoverata anche tra i genitori anche del “black metal”, per il suono particolarmente duro e senza fronzoli.

Non solo i tranquilli giardini di Villa Piercy e gli alberi pluricentenari di Badde Salighes quindi, Bolotana è anche una delle capitali italiane dell’ Heavy Metal. Tanto da meritarsi persino un docu-film: “ROCK AND BOL – Il rumore di un paese al centro della Sardegna“.

Programma concerto Sodom, Bolotana:

Sabato, 27 agosto 2022:

ore 18,00 – Apertura cancelli

Prezzi dei biglietti e come comperarli:

I biglietti sono già in vendita presso il circuito del Boxoffice Sardegna, al costo di 32,5 euro a persona.

Dove dormire a Bolotana:

Scopri adesso dove dormire a Bolotana e dintorni, con almeno 3 B&B e affittacamere nel territorio comunale e altri nei dintorni.

Bolotana, dove si trova e come arrivare (mappa):

Bolotana si trova nel Marghine, a due passi dall’altipiano di Campeda, lungo la S131 che collega il nord e il sud della Sardegna, arrivare quindi è facilissimo. Si esce per Birori all’altezza di Macomer, si continua sempre dritti sulla SS129, si costeggia il nuraghe di Santa Sabina con annessa chiesa, ci va dritti al bivio per Silanus e quindi si arriva alla piana di Ottana. Occhio allo svincolo dopo il distributore, girate a destra e seguite i cartelli per Bolotana, mancano solo 4km.

Per scegliere il percorso più breve inserite il vostro punto di partenza nella mappa qui sotto, e occhio agli autovelox sulla SS131.

