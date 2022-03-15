Spiaggia La Pelosa a numero chiuso anche nel 2022, si parte dal prossimo 1 giugno: la spiaggia de La Pelosa a Stintino, nel nord ovest della Sardegna, è un piccolo gioiello ambientale, un ecosistema unico, di una bellezza struggente, ma purtroppo a fortissimo rischio di erosione.

Per questo motivo già da alcuni anno sono state prese alcune misure a salvaguardia della spiaggia, che includono il numero chiuso, l’ingresso a pagamento, fontanelle per il lavaggio dei piedi e l’obbligo di utilizzare stuoini sotto l’asciugamano. Misure che hanno portato a un miglioramento nella qualità della sabbia de La Pelosa.

La Pelosa a numero chiuso dal 1° giugno al 30 settembre 2022:

Le misure sono state confermate anche per la stagione estiva 2022: dal 1° giugno al 30 settembre 2022 , nell’orario che va dalle ore 8:00 alle ore 18:00, potranno entrare in spiaggia un massimo di 1500 bagnanti.

Attenzione però, i minori sino ai 12 anni e coloro che si recano nell’area per ragioni lavorative o di servizio non verranno ricompresi nella soglia dei 1.500 accessi.

Così spiega il sindaco Antonio Diana, nel comunicato stampa del Comune:

L’esperienza degli anni scorsi è stata vincente sia dal punto di vista dell’ambiente sia per i fruitori della spiaggia che hanno capito e apprezzato quanto fatto in questi anni per la salvaguardia di questi luoghi, con l’introduzione di prescrizioni e divieti.

Massimo 1500 bagnanti, ingresso con prenotazione:

Confermato non solo il numero degli ingressi, ma anche le modalità di prenotazione e pagamento online. Il costo sarà di 3,5 euro a persona e chi ha prenotato potrà utilizzare servizi igienici e docce gratuitamente.

Bagni e docce che diventano a pagamento (0,50 e 0,60 euro rispettivamente), per chi invece non ha versato il contributo di accesso. Si punta anche sul divieto di fumo in spiaggia.

ATTENZIONE: Il sito web per le prenotazioni a La Pelosa non è ancora online.

Parcheggi a pagamento dal 1 giugno a 30 settembre 2022:

Sosta a pagamento con ausiliari del traffico lungo la strada della Pelosa sino a Capo Falcone. Il servizio di sosta a pagamento, con tariffe invariate, si svolgerà nel periodo estivo:;

dal 1 giugno e il 31 agosto 2022 : dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

: dalle ore 8,00 alle ore 20,00; dal 1 al 30 settembre 2022: dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

La sosta negli stalli sarà riservata alle autovetture, agli autocaravan, ai motocicli, e ai ciclomotori.

