Borgo dei Borghi 2022, Cabras rappresenta la Sardegna, ecco come votarla: da diversi anni all’interno della trasmissione televisiva “Kilimangiaro“, su Rai3, si svolge la sfida che eleggerà “Il borgo dei borghi“. Il challenge in realtà è una scusa per andare alla scoperta delle tante bellezze architettoniche, paesaggistiche e archeologiche del Belpaese.

Ecco come spiegano il medesimo concetto i curatori del programma sul sito web ufficiale di Kilimangiaro:

Che siate appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, amanti delle specialità culinarie o artigianali, fanatici delle escursioni o delle feste paesane, vi proponiamo di scoprire dei luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura o per la qualità della vita. Dei luoghi magici che vi invitiamo a visitare durante le vostre prossime vacanze. Un viaggio diverso, pieno di curiosità e di sorprese. Un viaggio nell’Italia più autentica e meno conosciuta .

Funziona così, ogni regione italiana viene rappresentata da un borgo, i video di presentazione dei diversi borghi vengono trasmessi durante Kilimangiaro, mentre il pubblico da casa vota online.

In particolare, la serata in onda domenica 17 aprile 2022, condotta da Camila Raznovich, vede sfidarsi 20 Borghi, uno per regione, fino a decretare il vincitore.

Le votazioni sono aperte dal 13 marzo alle ore 23,59 di domenica 3 aprile 2022 sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi. Si può votare ogni giorno, esprimendo una sola preferenza. Prima però, se non lo avete ancora fatto, dovrete registrarvi su “Raiplay”, indicando username, password ed indirizzo e-mail.

Ecco come viene descritta Cabras:

Fulcro della splendida penisola del Sinis, che conserva monumenti secolari e un’infinita ricchezza naturalistica, tra spiagge incantevoli e stagni pescosi. Nei circa 40 chilometri di costa sulla quale si affaccia Cabras, sorge l’area marina protetta della penisola del Sinis, che si estende fra la baia di Is Arenas e il golfo di Oristano, comprendendo l’isola di Mal di Ventre e l’isolotto del Catalano, che nei loro fondali nascondono antichi relitti. Paese di origini antichissime, Cabras conserva alcune testimonianze del Neolitico, come il villaggio di Cuccuru is Arrius.