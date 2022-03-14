Frecce Tricolori ad Alghero il 21 maggio 2022: la pandemia da coronavirus è ormai sotto controllo, grazie all’azione combinata di vaccinazioni e immunizzazione naturale, fatto sta che l’Italia si appresta a riaprire, nel solco di quanto sta accadendo con buon anticipo nel resto d’Europa.

E allora tornano anche le esibizione dell’amata pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana (anche nota con la sigla PAN che significa “Pattuglia Acrobatica Nazionale“), che erano state sospese fino a nuovo ordine per evitare assembramenti, seppure gli show si svolgano come ovvio all’aperto.

E’ stato infatti pubblicato il calendario con tutte le esibizioni del 2022 delle Frecce Tricolori. Bene, è previsto un appuntamento anche in Sardegna, le frecce tricolori infatti sorvoleranno Alghero nella giornata di sabato 21 maggio 2022 .

E visto che molto probabilmente anche voi sarete nella piccola Barcellona sarda per tutto il weekend, ecco le spiagge più belle di Alghero e le migliori strutture ricettive della città catalana, sia “low cost” che “luxury“.

Esibizioni Frecce Tricolori in Sardegna 2022:

Sabato, 21 maggio 2022 – Alghero :

ore 10,00 – Piazza Porta Terra / Piazza Sventramento – Onore ai caduti – Ricordo Vittime del Bombardamento

ore 16,45 – Area di fronte ai Bastioni e lungomare Marco Polo e Cristoforo Colombo – Esibizione PAN (Frecce Tricolori) : Esibizione acrobatica della pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori – dell’Aeronautica Militare all’interno di una più ampia manifestazione aerea a cui parteciperanno anche i velivoli di addestramento dell’Aeronautica Militare: S-208 del 60° Stormo di Guidonia (RM), MB-339 e T-346A del 61° Stormo di Lecce.

Quello di Alghero è l’unico appuntamento del 2022 delle frecce tricolori in Sardegna.

Calendario Esibizioni Frecce Tricolori 2022:

Ecco il calendario completo con tutti gli appuntamenti con le frecce tricolori in Italia nel corso del 2022 tra semplici esibizioni, manifestazioni aeree ed air show.

7 maggio 2022 – Giovinazzo-Molfetta (Bari)

8 maggio 2022 – Bari

15 maggio 2022 – Genova

21 maggio 2022 – Alghero

5 giugno 2022 – Imperia

12 giugno 2022 – Pozzuoli (Napoli)

18 giugno 2022 – Rimini

19 giugno 2022 – Punta Marina (Ravenna)

26 giugno 2022 – Vieste (Foggia)

10 luglio 2022 – Arona (Novara)

24 luglio 2022 – Marina di Massa (Massa Carrara)

28 luglio 2022 – Lignano Sabbiadoro (Udine)

31 luglio 2022 – Bellaria Igea (Rimini)

3 agosto 2022 – Comacchio (Ferrara)

20 agosto 2022 – Porto Sant’Elpidio (Fermo)

21 agosto 2022 – Recanati (Macerata)

25 agosto 2022 – Grado (Gorizia)

28 agosto 2022 – Jesolo (Venezia)

10 settembre 2022 – Desenzano del Garda (Brescia)

18 settembre 2022 – Aeroporto Militare San Damiano (Piacenza)

25 settembre 2022 – Castiglione della Pescaia (Grosseto)

1 ottobre 2022 – Alassio (Savona)

2 ottobre 2022 – Santo Stefano al Mare e Riva Ligure (Imperia)

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, programma ed orari delle esibizioni o eventuali variazioni al programma, vi consigliamo di consultare con regolarità la pagina Facebook dell’Aeronautica Militare.

