Frecce Tricolori ad Alghero il 21 maggio 2022: ecco il calendario 2022 con tutte le esibizioni!
Frecce Tricolori ad Alghero il 21 maggio 2022: la pandemia da coronavirus è ormai sotto controllo, grazie all’azione combinata di vaccinazioni e immunizzazione naturale, fatto sta che l’Italia si appresta a riaprire, nel solco di quanto sta accadendo con buon anticipo nel resto d’Europa.
E allora tornano anche le esibizione dell’amata pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana (anche nota con la sigla PAN che significa “Pattuglia Acrobatica Nazionale“), che erano state sospese fino a nuovo ordine per evitare assembramenti, seppure gli show si svolgano come ovvio all’aperto.
E’ stato infatti pubblicato il calendario con tutte le esibizioni del 2022 delle Frecce Tricolori. Bene, è previsto un appuntamento anche in Sardegna, le frecce tricolori infatti sorvoleranno Alghero nella giornata di sabato 21 maggio 2022.
E visto che molto probabilmente anche voi sarete nella piccola Barcellona sarda per tutto il weekend, ecco le spiagge più belle di Alghero e le migliori strutture ricettive della città catalana, sia “low cost” che “luxury“.
Esibizioni Frecce Tricolori in Sardegna 2022:
Sabato, 21 maggio 2022 – Alghero:
- ore 10,00 – Piazza Porta Terra / Piazza Sventramento – Onore ai caduti – Ricordo Vittime del Bombardamento
- ore 16,45 – Area di fronte ai Bastioni e lungomare Marco Polo e Cristoforo Colombo – Esibizione PAN (Frecce Tricolori): Esibizione acrobatica della pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori – dell’Aeronautica Militare all’interno di una più ampia manifestazione aerea a cui parteciperanno anche i velivoli di addestramento dell’Aeronautica Militare: S-208 del 60° Stormo di Guidonia (RM), MB-339 e T-346A del 61° Stormo di Lecce.
- ore 19,00 – Largo Lo Quarter – Concerto Banda AM
Quello di Alghero è l’unico appuntamento del 2022 delle frecce tricolori in Sardegna.
Calendario Esibizioni Frecce Tricolori 2022:
Ecco il calendario completo con tutti gli appuntamenti con le frecce tricolori in Italia nel corso del 2022 tra semplici esibizioni, manifestazioni aeree ed air show.
- 7 maggio 2022 – Giovinazzo-Molfetta (Bari)
- 8 maggio 2022 – Bari
- 15 maggio 2022 – Genova
- 21 maggio 2022 – Alghero
- 5 giugno 2022 – Imperia
- 12 giugno 2022 – Pozzuoli (Napoli)
- 18 giugno 2022 – Rimini
- 19 giugno 2022 – Punta Marina (Ravenna)
- 26 giugno 2022 – Vieste (Foggia)
- 10 luglio 2022 – Arona (Novara)
- 24 luglio 2022 – Marina di Massa (Massa Carrara)
- 28 luglio 2022 – Lignano Sabbiadoro (Udine)
- 31 luglio 2022 – Bellaria Igea (Rimini)
- 3 agosto 2022 – Comacchio (Ferrara)
- 20 agosto 2022 – Porto Sant’Elpidio (Fermo)
- 21 agosto 2022 – Recanati (Macerata)
- 25 agosto 2022 – Grado (Gorizia)
- 28 agosto 2022 – Jesolo (Venezia)
- 10 settembre 2022 – Desenzano del Garda (Brescia)
- 18 settembre 2022 – Aeroporto Militare San Damiano (Piacenza)
- 25 settembre 2022 – Castiglione della Pescaia (Grosseto)
- 1 ottobre 2022 – Alassio (Savona)
- 2 ottobre 2022 – Santo Stefano al Mare e Riva Ligure (Imperia)
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, programma ed orari delle esibizioni o eventuali variazioni al programma, vi consigliamo di consultare con regolarità la pagina Facebook dell’Aeronautica Militare.
