Giro Donne 2022 parte da Cagliari: dopo 5 anni il Giro d’Italia di ciclismo torna in Sardegna e lo fa nella sua componente femminile. Il “Giro Donne” o “Giro rosa” se preferite, partirà il 30 giugno 2022 da Cagliari con la cronometro individuale, per proseguire con altre due tappe in Sardegna e concludersi a Padova dopo 10 giorni di corsa e oltre 900 chilometri percorsi.

Un giro ecologico che punta sulla diffusione di un mezzo considerato, a ragione, tra i più rispettosi dell’ambiente, ma anche un giro focalizzato su un miglior trattamento, anche economico, delle atlete in rosa. Il montepremi viene quindi quintuplicato, con 50mila euro che verranno consegnati alla vincitrice.

Il Giro donne peraltro vanterà anche l’ingresso nel calendario World Tour, che permetterà la partecipazioni delle migliori atlete a livello mondiale. Stiamo parlando di 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo (come Jumbo, Movistar, Trek Segafredo e Uae Adq), provenienti da Australia, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Svizzera.

Incluse, siamo inattesa di conferma ma dovrebbero esserci, le più importanti atlete azzurre, come Elisa Balsamo ed Elisa Longo Borghini.

Giro Rosa 2022, le prime 3 tappe in Sardegna:

Ben 10 tappe quindi, per oltre 900 chilometri di spettacolo sportivo su strade che attraversano paesaggi mozzafiato tra mare, montagne, colline, laghi, fiumi e città d’arte. e si parte, come detto, dalla Sardegna, con le prime 3 tappe.

Giovedì, 30 giugno 2022 – Prima tappa: Cagliari , cronometro individuale di 4,7 km

– Prima tappa: , cronometro individuale di 4,7 km Venerdì, 1° luglio 2022 – Seconda tappa: da Villasimius a Tortolì : 117,3 km di percorso ondulato, lungo alcune delle litoranee più belle dell’isola

– Seconda tappa: : 117,3 km di percorso ondulato, lungo alcune delle litoranee più belle dell’isola Sabato, 2 luglio 2022 – Terza tappa: da Dorgali ( Cala Gonone ) a Olbia , 112,7 km con percorso in massima parte pianeggiante, una tappa per velociste.

Imponente la copertura televisiva, con 120 minuti di riprese live quotidiane, con le immagini che verranno diffuse in oltre 160 Paesi nel mondo, grazie agli accordi con Discovery/Eurosport e Rai.

Giro d’Italia Donne 2022, tutte le tappe:

30 giugno 2022, 1a tappa: Cagliari – Cagliari , cronometro individuale (4,7 km)

, cronometro individuale (4,7 km) 1 luglio 2022, 2a tappa: Villasimius – Tortolì , 117,3 km

, 117,3 km 2 luglio 2022, 3a tappa: Cala Gonone – Olbia (112,7 km)

(112,7 km) 4 luglio 2022, 4a tappa: Cesena-Cesena (120,9 km)

(120,9 km) 5 luglio 2022, 5a tappa: Carpi-Reggio Emilia (123,4 km)

(123,4 km) 6 luglio 2022, 6a tappa: Sarnico-Bergamo (114,7 km)

(114,7 km) 7 luglio 2022, 7a tappa: Prevalle-Passo Maniva (113,4 km)

(113,4 km) 8 luglio 2022, 8a tappa: Rovereto-Aldeno (92,2 km)

(92,2 km) 9 luglio 2022, 9a tappa: San Michele All’Adige-San Lorenzo Dorsino (112,8 km)

(112,8 km) 10 luglio 2022, 10a tappa: Abano Terme-Padova (90,5 km)

Le maglie del Giro Donne 2022:

Ogni giorno, al termine della tappa, verranno premiate le atlete meglio classificate nelle diverse categorie:

Maglia Rosa : alla prima classificata della classifica generale individuale a tempi,

: alla prima classificata della classifica generale individuale a tempi, Maglia Ciclamino , alla prima classificata della classifica generale individuale a punti,

, alla prima classificata della classifica generale individuale a punti, Maglia Verde , alla prima classificata dei GPM – classifica della montagna,

, alla prima classificata dei GPM – classifica della montagna, Maglia Bianca , alla prima classificata della classifica generale individuale a tempi Giovani,

, alla prima classificata della classifica generale individuale a tempi Giovani, Maglia Azzurra , alla migliore italiana prima classificata nella classifica generale individuale a tempi.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: