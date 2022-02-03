Ryanair a Cagliari, 38 rotte e 170 voli la settimana su Cagliari nell’estate 2022: importante conferenza stampa stamane all’aeroporto di Cagliari, dove, alla presenza dell’assessore al turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa, il colosso low cost dei cieli irlandese ha illustrato il suo nuovo network di voli estivo su Cagliari.

Ryanair infatti investe nuovamente sul sud Sardegna, con ben 100 milioni di euro che si aggiungono ai 200 precedenti, necessari per portare da 2 a 3 gli aerei della sua base cagliaritana.

Ciò significa che Ryanair potrà offrire a sardi e turisti ben 38 rotte su Cagliari, per un totale di ben 170 voli a settimana, con un aumento del 50% di capacità rispetto all’ultimo anno prima della pandemia.

E’ il più grande operativo estivo per Cagliari fino ad oggi.

Nuove rotte Ryanair a Cagliari nell’estate 2022:

I nuovi collegamenti per Cagliari sono tutti internazionali:

Carcassonne (sud ovest della Francia),

(sud ovest della Francia), Palma di Maiorca (nelle isole Baleari, in Spagna),

(nelle isole Baleari, in Spagna), Norimberga (nel nord della Baviera, nella Germania centro-sudorientale),

(nel nord della Baviera, nella Germania centro-sudorientale), Poznan (nell’ovest della Polonia).

Ricordiamo anche che i posti di lavoro diretti creati da Ryanair diventano 90, senza contare l’indotto, specie nel settore turistico, che tutte queste rotte potranno portare.

Tutte le rotte Ryanair per Cagliari nell’estate 2022:

Rotte domestiche:

Cagliari- Bari

Cagliari- Bologna

Cagliari- Brindisi

Cagliari- Catania

Cagliari- Cuneo

Cagliari- Milano Bergamo

Cagliari- Milano Malpensa

Cagliari- Napoli

Cagliari- Palermo

Cagliari- Parma

Cagliari- Perugia

Cagliari- Pisa

Cagliari- Rimini

Cagliari- Roma Ciampino

Cagliari- Trieste

Cagliari- Torino

Cagliari- Venezia M. Polo

Cagliari-Verona

Rotte internazionali:

tra i collegamenti internazionali a fare la parte del leone sono Germania e spagna con 4 destinazioni raggiungibili da Cagliari ciascuna, seguite dalla Francia e dalla Polonia con 3, tutte le altre con una: Austria, Inghilterra, Irlanda, Malta, Portogallo, Ungheria.

Cagliari- Vienna (Austria)

(Austria) Cagliari- Bruxelles Charleroi (Belgio)

(Belgio) Cagliari- Carcassonne (Francia)

(Francia) Cagliari- Parigi Beauvais (Francia)

(Francia) Cagliari- Dusseldorf (Germania)

(Germania) Cagliari- Francoforte Hahn (Germania)

(Germania) Cagliari- Baden-Baden (Germania)

(Germania) Cagliari- Norimberga (Germania)

(Germania) Cagliari- Dublino (Irlanda)

(Irlanda) Cagliari- Malta (Malta)

(Malta) Cagliari- Cracovia (Polonia)

(Polonia) Cagliari- Poznan (Polonia)

(Polonia) Cagliari- Varsavia Modlin (Polonia)

(Polonia) Cagliari- Porto (Portogallo)

(Portogallo) Cagliari- Londra Stansted (Regno Unito)

(Regno Unito) Cagliari- Madrid (Spagna)

(Spagna) Cagliari- Palma di Maiorca (Spagna)

(Spagna) Cagliari- Siviglia (Spagna)

(Spagna) Cagliari- Valencia (Spagna)

(Spagna) Cagliari-Budapest (Ungheria)

Ryanair sempre più ecologica:

Ma non solo, Ryanair strizza l’occhio anche a chi vuole viaggiare più “green”, grazie ai 65 nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% in meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche. Gli abitanti di Elmas e Assemini ringraziano.

Offerta Ryanair, biglietti a 19,99 euro:

Per festeggiare Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 che devono essere prenotate entro sabato 5 febbraio 2022, solo sul sito Ryanair.com..

Le reazioni:

Così Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair:

Ryanair è lieta di aggiungere un ulteriore nuovo aeromobile all’aeroporto di Cagliari, che rappresenta un investimento di 100 milioni di dollari (300 milioni di dollari in totale) e si traduce nel nostro operativo estivo più ampio di sempre a Cagliari. Ciò permetterà di offrire una maggiore connettività e oltre 170 voli settimanali su 38 rotte, comprese quattro nuove per Carcassonne, Norimberga, Palma di Maiorca e Poznan. L’introduzione di queste nuove rotte da Cagliari rafforza il nostro impegno per aumentare la connettività, le opzioni di viaggio e il turismo inbound nell’area. Ryanair ora offrirà alla Regione il 50% di capacità aggiuntiva rispetto al pre-pandemia. Jason McGuinness

Non manca una postilla polemica:

Chiediamo al governo italiano di sostenere questa crescita eliminando l’addizionale comunale fino al 2025 per tutti gli aeroporti e le compagnie aeree, per garantire che l’Italia rimanga competitiva rispetto agli altri paesi dell’UE che puntano a una rapida ripresa del turismo. Jason McGuinness

Pienamente soddisfatto Renato Branca, amministratore delegato SOGAER:

Per la prima volta nella storia dell’Aeroporto di Cagliari Elmas, la compagnia raggiungerà la soglia dei 170 voli in partenza alla settimana nell’Estate 2022, con una crescita del 50% nei confronti della stagione estiva 2019, quella che per noi è stata la stagione e l’anno dei record in termini di traffico. Renato Branca

