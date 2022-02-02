Vola in Sardegna a 9 euro a luglio 2022. Tornano le offerte pazze di Volotea!
Voli Sardegna, tornano le offerte di Volotea a 9 euro, scopriamo assieme quali sono. Volotea ormai la conosciamo tutti, è la compagnia low cost iberica che collega città di piccole e medie dimensioni e capitali europee e che, periodicamente, offre biglietti a prezzi stracciati sul mercato.
Bene, da oggi è disponibile la nuova offerta con posti a soli 9 euro sul network europeo di rotte di Volotea, incluse una dozzina di rotte a questa tariffa per la Sardegna. Fatte attenzione però, il numero di posti a questa tariffa così conveniente è limitato. La tariffa è infatti soggetta a disponibilità ed è valida solo per le prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2022 (incluso) per volare dal 28 giugno 2022 ad 31 luglio 2022.
I voli a 9 euro riguardano tutti e tre gli aeroporti della Sardegna (Olbia, Cagliari e Alghero), anche se a fare la parte del leone è lo scalo Costa Smeralda di Olbia!
Inoltre la tariffa è da considerarsi per voli di sola andata ed è valida solo per prenotazioni effettuate sul sito web di Volotea o sulla sua app.
Infine i costi opzionali non sono inclusi, occorre insomma viaggiare leggeri per poter sfruttare appieno questa tariffa.
Voli in offerta a 9 euro su Olbia con Volotea:
Nazionali:
- Olbia – Ancona, da 9,00 euro (sola andata)
- Olbia – Bari, da 9,00 euro (sola andata)
- Olbia – Genova, da 9,00 euro (sola andata)
- Olbia – Milano Bergamo, da 9,00 euro (sola andata)
- Olbia – Napoli, da 9,00 euro (sola andata)
- Olbia – Torino, da 9,00 euro (sola andata)
- Olbia – Venezia, da 9,00 euro (sola andata)
- Olbia – Verona, da 9,00 euro (sola andata)
Voli in offerta a 9 euro su Cagliari con Volotea:
Nazionali:
- Cagliari – Torino, da 9,00 euro (sola andata)
- Cagliari – Pescara, da 9,00 euro (sola andata)
- Cagliari – Venezia, da 9,00 euro (sola andata)
Internazionali:
Su Cagliari c’è in offerta anche un volo per la Germania, ma a partire da 19 euro:
- Hannover – Cagliari, da 19 euro;
Voli in offerta a 9 euro su Alghero con Volotea:
- Torino – Alghero, da 9,00 euro (sola andata)
Cambio volo e copertura anti Covi-19:
- Copertura Covid-19: Copertura al 100% gratuita, con rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo a un test PCR per COVID-19 fino a 14 giorni prima del volo.
- Cambi sul volo gratuiti: Se i tuoi piani cambiano, puoi modificare la data del tuo volo senza dover pagare la tassa per il cambio. L’opzione è valida per ciascun volo prenotato entro il 30 giugno 2022 sul sito web o sulla app di Volotea, per voli con partenza fino al 31 dicembre 2022. Ovviamente si dovrà pagare l’eventuale differenza di tariffa.
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Per maggiori info su orari dei voli, tariffe, bagagli e rimodulazione dei biglietti già prenotati, vi consigliamo di visitare il sito di ufficiale di Volotea, l’unico a fare davvero fede e l’unico sul quale si può sfruttare la promozione in corso assieme all’app.
