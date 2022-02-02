Voli Sardegna, tornano le offerte di Volotea a 9 euro, scopriamo assieme quali sono. Volotea ormai la conosciamo tutti, è la compagnia low cost iberica che collega città di piccole e medie dimensioni e capitali europee e che, periodicamente, offre biglietti a prezzi stracciati sul mercato.

Bene, da oggi è disponibile la nuova offerta con posti a soli 9 euro sul network europeo di rotte di Volotea, incluse una dozzina di rotte a questa tariffa per la Sardegna. Fatte attenzione però, il numero di posti a questa tariffa così conveniente è limitato. La tariffa è infatti soggetta a disponibilità ed è valida solo per le prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2022 (incluso) per volare dal 28 giugno 2022 ad 31 luglio 2022 .

I voli a 9 euro riguardano tutti e tre gli aeroporti della Sardegna (Olbia, Cagliari e Alghero), anche se a fare la parte del leone è lo scalo Costa Smeralda di Olbia!

Inoltre la tariffa è da considerarsi per voli di sola andata ed è valida solo per prenotazioni effettuate sul sito web di Volotea o sulla sua app.

Infine i costi opzionali non sono inclusi, occorre insomma viaggiare leggeri per poter sfruttare appieno questa tariffa.

Voli in offerta a 9 euro su Olbia con Volotea:

Nazionali:

Olbia – Ancona , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia – Bari , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia – Genova , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia – Milano Bergamo , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia – Napoli , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia – Torino , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia – Venezia , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia – Verona, da 9,00 euro (sola andata)

Voli in offerta a 9 euro su Cagliari con Volotea:

Nazionali:

Cagliari – Torino , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Cagliari – Pescara , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Cagliari – Venezia, da 9,00 euro (sola andata)

Internazionali:

Su Cagliari c’è in offerta anche un volo per la Germania, ma a partire da 19 euro:

Hannover – Cagliari, da 19 euro;

Voli in offerta a 9 euro su Alghero con Volotea:

Torino – Alghero, da 9,00 euro (sola andata)

Cambio volo e copertura anti Covi-19:

Copertura Covid-19 : Copertura al 100% gratuita, con rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo a un test PCR per COVID-19 fino a 14 giorni prima del volo.

: Copertura al 100% gratuita, con rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo a un test PCR per COVID-19 fino a 14 giorni prima del volo. Cambi sul volo gratuiti: Se i tuoi piani cambiano, puoi modificare la data del tuo volo senza dover pagare la tassa per il cambio. L’opzione è valida per ciascun volo prenotato entro il 30 giugno 2022 sul sito web o sulla app di Volotea, per voli con partenza fino al 31 dicembre 2022. Ovviamente si dovrà pagare l’eventuale differenza di tariffa.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per maggiori info su orari dei voli, tariffe, bagagli e rimodulazione dei biglietti già prenotati, vi consigliamo di visitare il sito di ufficiale di Volotea, l’unico a fare davvero fede e l’unico sul quale si può sfruttare la promozione in corso assieme all’app.

