Rally Italia Sardegna 2024 torna ad Alghero, scopriamo assieme il percorso: si svolgerà ancora in Sardegna l’unica tappa italiana del campionato mondiale rally (WRC l’acronimo in inglese), l’evento si svolgerà quindi per la 21ma volta sui temuti sterrati sardi, dal 30 maggio al 2 giugno 2024 .

Dove si svolge il Rally di Sardegna 2024? Base ad Alghero:

La base del rally è ad Alghero, in base alla regola che vuole un’alternanza con Olbia, con il parco assistenza che verrà montato sulle ramblas algheresi a un passo dal centro storico della fascinosa cittadina catalana del nord ovest della Sardegna.

Service Park del Rally Italia Sardegna 2024, nel cuore di Alghero

Quando è il WRC in Sardegna?

Le date ufficiali del Rally Italia Sardegna sono quelle che vanno dal 30 maggio al 2 giugno 2024 , dal giovedì alla domenica. Le speciali partono nel pomeriggio di venerdì 31 maggio e terminano la mattina di domenica 2 giugno 2024.

Rally Italia Sardegna 2024, le novità principali:

Il percorso è composto da 16 prove speciali, suddivise in due giornate di gara per complessivi 266,12 km cronometrati, tutti nel nord Sardegna, come da tradizione consolidata. Si tratta di 5 prove speciali, 70 chilometri cronometrati e un giorno di gara in meno circa rispetto alle scorse edizioni, per un’edizione con un format più nello e compatto, adottato su richiesta della FIA e della WRC Promote, ma che ha subito incontrato il favore dei team.

Favore testimoniato dagli 87 equipaggi equipaggi iscritti (contro i 74 della scorsa edizione) , sesto appuntamento del Campionato del Mondo Rally 2024 della FIA, valido anche per il WRC2, il WRC3 ed il Mondiale Junior.

Da record è anche il numero delle nazioni rappresentate che sale a 33: Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Kazakistan, Lussemburgo, Messico, Oman, Paraguay, Perù, Polonia, Principato di Monaco, Repubblica Céca, Romania, Russia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia e ovviamente Italia.

Tra gli equipaggi si annoverano le 8 vetture Rally 1 ibride in gara, che saranno guidate dai piloti ufficiali di Toyota (Ogier, Evans e Katsuta), Hyundai (Neuville, Tanak e Sordo) e Ford MSport (solo due, Fourmaux e Munster).

Rally Italia Sardegna 2024, programma speciali:

Ecco la cartina con i percorsi del Rally Italia Sardegna 2024, se non la vedi bene cliccaci sopra per scaricarla in formato PDF. Per avere la mappa di ogni speciale, con tutte le indicazioni sul percorso e i servizi, clicca invece sui link che vedi sopra il nome di ognuna di esse.

Mappa speciali del Rally Italia Sardegna 2024. I numeretti fanno riferimento alle speciali elencate sotto.

Giovedì, 30 maggio 2024 – Anteprima :

Seconda giornata di ricognizioni e verifiche tecniche per i partecipanti al rally, che saranno impegnati anche nella presentazione degli equipaggi, nella cerimonia di partenza e nella parata cittadina. Questi gli orari più interessanti per il pubblico:

ore 17:30 – Bastioni Pigafetta – Foto di Gruppo dei Piloti

ore 18:00 – Banchina Dogana – Ingresso Vetture in Griglia di Partenza

dalle ore 18:10 alle 18:40 – Service Park | Casa Sardegna – Sessione Autografi

dalle ore 18:50 alle 19:00 – Service Park | Casa Sardegna – Incontro con i Piloti (RIS Experience only)

(RIS Experience only) dalle ore 19:00 alle 19:10 – Team Palco Partenza – FIA Meet the Crews

dalle ore 19:10 alle 19:20 – Palco Partenza – FIA Meet the Crews – Equipaggi P2 ed altri

dalle ore 19:20 alle 19:30 – Palco Partenza – FIA Meet the Crews – Equipaggi P1

ore 19:30 – Palco Partenza – Cerimonia di Partenza e Parata Cittadina

Venerdì, 31 maggio 2024 – 1 giornata :

Si parte venerdì, con lo shakedown di Ittiri (2,14 km), dopo aver accertato l’indisponibilità della cava dismessa di Olmedo, gli organizzatori si sono rivolti all’Arena di Ittiri, dove il pubblico potrà assistere per la prima volta nella storia al 90% del percorso di gara di uno shakedown. Al pomeriggio subito le prime quattro speciali per un totale di 77,82 km cronometrati: tra Osilo e Tergu (25,65 km, una versione allungata ed inedita della classica prova di Osilo-Tergu), Sedini e Castelsardo (13,26 km), entrambe da ripetersi due volte.

Mattino:

Pomeriggio:

ore 13:30 – Service Park, Alghero – Partenza del Rally

ore 14:33 – SS 1 OSILO – TERGU 1

ore 15:33 – SS 2 SEDINI – CASTELSARDO 1

ore 17:33 – SS 3 OSILO – TERGU 2

ore 18:35 – SS 4 SEDINI – CASTELSARDO 2

Al termine:

ore 20:15 – Service Park | Casa Sardegna, Alghero – FIA Meet the Crews

ore 21:00 – Villaggio Coldiretti, Alghero – Serata di street food e musica

Sabato, 1 giugno 2024 – 2 giornata :

La seconda tappa del Rally Italia Sardegna 2024 è la più lunga con i suoi 149.36 km cronometrati per un totale di 8 speciali: 4 al mattino con le speciali di Tempio (12,03 km, nella versione delle prime tre volte in cui è stata disputata, dal 2020 al 2022) e Tula (22,61 km, una versione che diventa più lunga e completa, la più difficile dell’intero rally, secondo Siviero); la Tyre Fitting Zone a Pattada a metà giornata; e le altre 4 speciali del pomeriggio: la Monte Lerno-Monti di Alà (25,17 km, che mette assieme il meglio della prova di 50 km dello scorso anno, con il famoso “Micky’s Jump” e l’ “Arena nuova” di Alà) e Coiluna-Loelle (14,67 km).

Partenza:

ore 05:45 – Service Park, Alghero – Partenza della seconda tappa del Rally Italia Sardegna

Mattino:

ore 07:41 – SS 5 TEMPIO PAUSANIA 1

ore 08:49 – SS 6 TULA – ERULA 1

ore 10:41 – SS 7 TEMPIO PAUSANIA 2

ore 11:49 – SS 8 TULA – ERULA – 2

Pomeriggio:

ore 13:00 – Villaggio Coldiretti, Alghero – Tentativo di realizzare la seada più grande del mondo

ore 13:17 – PATTADA Tyre Fitting Zone

ore 14:05 – SS 9 MONTE LERNO-MONTI DI ALA’

ore 15:05 – SS 10 COILUNA – LOELLE 1 / LIVE TV

ore 17:05 – SS 11 MONTE LERNO-MONTI DI ALA’

ore 18:05 – SS 12 MONTE LERNO di PATTADA 2

Al termine:

ore 20:15 – Service Park | Casa Sardegna, Alghero – FIA Meet the Crews

ore 21:00 – Villaggio Coldiretti, Alghero – Serata di street food e musica

Domenica, 2 giugno 2023 – 3 giornata :

Solo 39,30 km cronometrati, con gli ultimi due crono di Cala Flumini (12,55 km) e Sassari Argentiera (7,10 km) che ospiterà la Power Stage finale. All’ora di pranzo la premiazione del vincitore, con l’ormai tradizionale tuffo nelle acque di Alghero.

Partenza:

ore 07:00 -Service Park, Alghero – Partenza della terza tappa del Rally d’Italia Sardegna

Mattino:

ore 08:00 – SS 13 CALA FLUMINI 1

ore 09:05 – SS 14 SASSARI – ARGENTIERA 1 / LIVE TV

ore 11:00 – SS 15 CALA FLUMINI 2

ore 12:15 – SS 16 SASSARI – ARGENTIERA 2 / Wolf Pw Stage 7

Al termine, premiazione:

ore 13:15 – Palco Arrivo, Alghero – Arrivo del Rally

ore 15:00 – Palco Arrivo, Alghero – Conferenza Stampa

ore 15:30 – Palco Arrivo, Alghero – Cerimonia di Premiazione

Come assistere al rally con la RIS Experience:

Tornano anche quest’anno i pacchetti “RIS Experience“ (trovi tutte le info aprendo il link e scendendo a fondo pagina nel sito che si aprirà), un’offerta strutturata su più livelli di coinvolgimento, con parcheggio dedicato, apposite aree privilegiate a pagamento dedicate agli spettatori del Rally Italia Sardegna 2024, inclusa la possibilità di accedere al Vip Paddock e al Vip Lounge per tre giorni, a seconda dell’opzione scelta (sono 3: Gold, Platinum e Black).

Chi ha vinto WRC Sardegna? Ecco gli ultimi 12 vincitori:

2023 – Neuville / Wydaeghe BEL – Hyundai i20 N Rally1

/ Wydaeghe BEL – Hyundai i20 N Rally1 2022 – Tanak / Jarveoja EST – Hyundai i20 N Rally1

/ Jarveoja EST – Hyundai i20 N Rally1 2021 – Ogier / Ingrassia FRA – Toyota Yaris WRC

/ Ingrassia FRA – Toyota Yaris 2020 – Sordo / Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe WRC

/ Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe 2019 – Sordo / Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe WRC

/ Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe 2018 – Neuville / Gilsoul BEL – Hyundai i20 Coupe WRC

/ Gilsoul BEL – Hyundai i20 Coupe 2017 – Tanak / Jarveoja EST – Ford Fiesta WRC

/ Jarveoja EST – Ford Fiesta 2016 – Neuville / Gilsoul BEL – Hyundai new generation i20 WRC

/ Gilsoul BEL – Hyundai new generation i20 2015 – Ogier / Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R WRC

/ Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R 2014 – Ogier / Ingrassia FRA -Volkswagen Polo R WRC

/ Ingrassia FRA -Volkswagen Polo R 2013 – Ogier / Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R WRC

/ Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R 2012 – Hirvonen / Lehtinen FIN – Citroën DS3 WRC

/ Lehtinen FIN – Citroën DS3 2011 – Loeb / Elena FRA – MCO – Citroën DS3 WRC

Offerte sui traghetti:

Grazie al rinnovo dell’accordo con la Grimaldi Lines, ci saranno speciali agevolazioni sia per i concorrenti che per il pubblico che vorranno recarsi via nave in Sardegna per prendere parte o assistere alla gara, con una riduzione sulle destinazioni di Olbia e Porto Torres.

L’offerta è cumulabile con le altre promozioni speciali in vigore al momento della prenotazione, ma non è cumulabile con altre convenzioni, con Offerta Senior e Offerta Junior, né con le tariffe dedicate ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e Sicilia. Per info e prenotazioni, consultate il sito di Grimaldi Lines.

Il pubblico potrà usufruire delle speciali condizioni prenotando tra il 22 gennaio e il 28 maggio 2024 per le partenze dal 20 maggio e il 16 giugno 2024 sulle rotte:

Barcellona-Porto Torres e viceversa)

e viceversa) Livorno- Olbia (e viceversa)

(e viceversa) Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa)

(e viceversa) Civitavecchia- Olbia (e viceversa)

Hotel e B&B ad Alghero:

Sono tantissimi gli hotel, B&B, affittacamere e case vacanza di Alghero aperti per l’occasione, non vi resta che scegliere la soluzione per voi ideale.

FAQ:

Quando è il Rally a Olbia?

L’anno prossimo, nel 2025, verosimilmente il Rally Italia Sardegna farà base a Olbia. Le due città, Alghero e Olbia, si alternano infatti di anno in anno quale base del rally.

Copyright: immagine di copertina dal banner ufficiale della manifestazione, da noi ritagliato per questioni di spazio.

