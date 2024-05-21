Rally Italia Sardegna 2024, base ad Alghero, dal 30 maggio al 2 giugno. Ecco tutte le speciali in programma!
Rally Italia Sardegna 2024 torna ad Alghero, scopriamo assieme il percorso: si svolgerà ancora in Sardegna l’unica tappa italiana del campionato mondiale rally (WRC l’acronimo in inglese), l’evento si svolgerà quindi per la 21ma volta sui temuti sterrati sardi, dal 30 maggio al 2 giugno 2024.
Dove si svolge il Rally di Sardegna 2024? Base ad Alghero:
La base del rally è ad Alghero, in base alla regola che vuole un’alternanza con Olbia, con il parco assistenza che verrà montato sulle ramblas algheresi a un passo dal centro storico della fascinosa cittadina catalana del nord ovest della Sardegna.
Quando è il WRC in Sardegna?
Le date ufficiali del Rally Italia Sardegna sono quelle che vanno dal 30 maggio al 2 giugno 2024, dal giovedì alla domenica. Le speciali partono nel pomeriggio di venerdì 31 maggio e terminano la mattina di domenica 2 giugno 2024.
Rally Italia Sardegna 2024, le novità principali:
Il percorso è composto da 16 prove speciali, suddivise in due giornate di gara per complessivi 266,12 km cronometrati, tutti nel nord Sardegna, come da tradizione consolidata. Si tratta di 5 prove speciali, 70 chilometri cronometrati e un giorno di gara in meno circa rispetto alle scorse edizioni, per un’edizione con un format più nello e compatto, adottato su richiesta della FIA e della WRC Promote, ma che ha subito incontrato il favore dei team.
Favore testimoniato dagli 87 equipaggi equipaggi iscritti (contro i 74 della scorsa edizione) , sesto appuntamento del Campionato del Mondo Rally 2024 della FIA, valido anche per il WRC2, il WRC3 ed il Mondiale Junior.
Da record è anche il numero delle nazioni rappresentate che sale a 33: Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cile, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Kazakistan, Lussemburgo, Messico, Oman, Paraguay, Perù, Polonia, Principato di Monaco, Repubblica Céca, Romania, Russia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia e ovviamente Italia.
Tra gli equipaggi si annoverano le 8 vetture Rally 1 ibride in gara, che saranno guidate dai piloti ufficiali di Toyota (Ogier, Evans e Katsuta), Hyundai (Neuville, Tanak e Sordo) e Ford MSport (solo due, Fourmaux e Munster).
Rally Italia Sardegna 2024, programma speciali:
Ecco la cartina con i percorsi del Rally Italia Sardegna 2024, se non la vedi bene cliccaci sopra per scaricarla in formato PDF. Per avere la mappa di ogni speciale, con tutte le indicazioni sul percorso e i servizi, clicca invece sui link che vedi sopra il nome di ognuna di esse.
Giovedì, 30 maggio 2024 – Anteprima:
Seconda giornata di ricognizioni e verifiche tecniche per i partecipanti al rally, che saranno impegnati anche nella presentazione degli equipaggi, nella cerimonia di partenza e nella parata cittadina. Questi gli orari più interessanti per il pubblico:
- ore 17:30 – Bastioni Pigafetta – Foto di Gruppo dei Piloti
- ore 18:00 – Banchina Dogana – Ingresso Vetture in Griglia di Partenza
- dalle ore 18:10 alle 18:40 – Service Park | Casa Sardegna – Sessione Autografi
- dalle ore 18:50 alle 19:00 – Service Park | Casa Sardegna – Incontro con i Piloti (RIS Experience only)
- dalle ore 19:00 alle 19:10 – Team Palco Partenza – FIA Meet the Crews
- dalle ore 19:10 alle 19:20 – Palco Partenza – FIA Meet the Crews – Equipaggi P2 ed altri
- dalle ore 19:20 alle 19:30 – Palco Partenza – FIA Meet the Crews – Equipaggi P1
- ore 19:30 – Palco Partenza – Cerimonia di Partenza e Parata Cittadina
Venerdì, 31 maggio 2024 – 1 giornata:
Si parte venerdì, con lo shakedown di Ittiri (2,14 km), dopo aver accertato l’indisponibilità della cava dismessa di Olmedo, gli organizzatori si sono rivolti all’Arena di Ittiri, dove il pubblico potrà assistere per la prima volta nella storia al 90% del percorso di gara di uno shakedown. Al pomeriggio subito le prime quattro speciali per un totale di 77,82 km cronometrati: tra Osilo e Tergu (25,65 km, una versione allungata ed inedita della classica prova di Osilo-Tergu), Sedini e Castelsardo (13,26 km), entrambe da ripetersi due volte.
Mattino:
- ore 09:01 – SD ITTIRI – SHAKEDOWN
Pomeriggio:
- ore 13:30 – Service Park, Alghero – Partenza del Rally
- ore 14:33 – SS 1 OSILO – TERGU 1
- ore 15:33 – SS 2 SEDINI – CASTELSARDO 1
- ore 17:33 – SS 3 OSILO – TERGU 2
- ore 18:35 – SS 4 SEDINI – CASTELSARDO 2
Al termine:
- ore 20:15 – Service Park | Casa Sardegna, Alghero – FIA Meet the Crews
- ore 21:00 – Villaggio Coldiretti, Alghero – Serata di street food e musica
Sabato, 1 giugno 2024 – 2 giornata:
La seconda tappa del Rally Italia Sardegna 2024 è la più lunga con i suoi 149.36 km cronometrati per un totale di 8 speciali: 4 al mattino con le speciali di Tempio (12,03 km, nella versione delle prime tre volte in cui è stata disputata, dal 2020 al 2022) e Tula (22,61 km, una versione che diventa più lunga e completa, la più difficile dell’intero rally, secondo Siviero); la Tyre Fitting Zone a Pattada a metà giornata; e le altre 4 speciali del pomeriggio: la Monte Lerno-Monti di Alà (25,17 km, che mette assieme il meglio della prova di 50 km dello scorso anno, con il famoso “Micky’s Jump” e l’ “Arena nuova” di Alà) e Coiluna-Loelle (14,67 km).
Partenza:
- ore 05:45 – Service Park, Alghero – Partenza della seconda tappa del Rally Italia Sardegna
Mattino:
- ore 07:41 – SS 5 TEMPIO PAUSANIA 1
- ore 08:49 – SS 6 TULA – ERULA 1
- ore 10:41 – SS 7 TEMPIO PAUSANIA 2
- ore 11:49 – SS 8 TULA – ERULA – 2
Pomeriggio:
- ore 13:00 – Villaggio Coldiretti, Alghero – Tentativo di realizzare la seada più grande del mondo
- ore 13:17 – PATTADA Tyre Fitting Zone
- ore 14:05 – SS 9 MONTE LERNO-MONTI DI ALA’
- ore 15:05 – SS 10 COILUNA – LOELLE 1 / LIVE TV
- ore 17:05 – SS 11 MONTE LERNO-MONTI DI ALA’
- ore 18:05 – SS 12 MONTE LERNO di PATTADA 2
Al termine:
- ore 20:15 – Service Park | Casa Sardegna, Alghero – FIA Meet the Crews
- ore 21:00 – Villaggio Coldiretti, Alghero – Serata di street food e musica
Domenica, 2 giugno 2023 – 3 giornata:
Solo 39,30 km cronometrati, con gli ultimi due crono di Cala Flumini (12,55 km) e Sassari Argentiera (7,10 km) che ospiterà la Power Stage finale. All’ora di pranzo la premiazione del vincitore, con l’ormai tradizionale tuffo nelle acque di Alghero.
Partenza:
- ore 07:00 -Service Park, Alghero – Partenza della terza tappa del Rally d’Italia Sardegna
Mattino:
- ore 08:00 – SS 13 CALA FLUMINI 1
- ore 09:05 – SS 14 SASSARI – ARGENTIERA 1 / LIVE TV
- ore 11:00 – SS 15 CALA FLUMINI 2
- ore 12:15 – SS 16 SASSARI – ARGENTIERA 2 / Wolf Pw Stage 7
Al termine, premiazione:
- ore 13:15 – Palco Arrivo, Alghero – Arrivo del Rally
- ore 15:00 – Palco Arrivo, Alghero – Conferenza Stampa
- ore 15:30 – Palco Arrivo, Alghero – Cerimonia di Premiazione
Come assistere al rally con la RIS Experience:
Tornano anche quest’anno i pacchetti “RIS Experience“ (trovi tutte le info aprendo il link e scendendo a fondo pagina nel sito che si aprirà), un’offerta strutturata su più livelli di coinvolgimento, con parcheggio dedicato, apposite aree privilegiate a pagamento dedicate agli spettatori del Rally Italia Sardegna 2024, inclusa la possibilità di accedere al Vip Paddock e al Vip Lounge per tre giorni, a seconda dell’opzione scelta (sono 3: Gold, Platinum e Black).
Chi ha vinto WRC Sardegna? Ecco gli ultimi 12 vincitori:
- 2023 – Neuville / Wydaeghe BEL – Hyundai i20 N Rally1
- 2022 – Tanak / Jarveoja EST – Hyundai i20 N Rally1
- 2021 – Ogier / Ingrassia FRA – Toyota Yaris WRC
- 2020 – Sordo / Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe WRC
- 2019 – Sordo / Del Barrio ESP – Hyundai i20 Coupe WRC
- 2018 – Neuville / Gilsoul BEL – Hyundai i20 Coupe WRC
- 2017 – Tanak / Jarveoja EST – Ford Fiesta WRC
- 2016 – Neuville / Gilsoul BEL – Hyundai new generation i20 WRC
- 2015 – Ogier / Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R WRC
- 2014 – Ogier / Ingrassia FRA -Volkswagen Polo R WRC
- 2013 – Ogier / Ingrassia FRA – Volkswagen Polo R WRC
- 2012 – Hirvonen / Lehtinen FIN – Citroën DS3 WRC
- 2011 – Loeb / Elena FRA – MCO – Citroën DS3 WRC
Offerte sui traghetti:
L’offerta è cumulabile con le altre promozioni speciali in vigore al momento della prenotazione, ma non è cumulabile con altre convenzioni, con Offerta Senior e Offerta Junior, né con le tariffe dedicate ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e Sicilia. Per info e prenotazioni, consultate il sito di Grimaldi Lines.
- Barcellona-Porto Torres e viceversa)
- Livorno-Olbia (e viceversa)
- Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa)
- Civitavecchia-Olbia (e viceversa)
Hotel e B&B ad Alghero:
Sono tantissimi gli hotel, B&B, affittacamere e case vacanza di Alghero aperti per l’occasione, non vi resta che scegliere la soluzione per voi ideale.
FAQ:
Quando è il Rally a Olbia?
L’anno prossimo, nel 2025, verosimilmente il Rally Italia Sardegna farà base a Olbia. Le due città, Alghero e Olbia, si alternano infatti di anno in anno quale base del rally.
Copyright: immagine di copertina dal banner ufficiale della manifestazione, da noi ritagliato per questioni di spazio.
