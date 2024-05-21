Primavera nel Cuore della Sardegna 2024 a Bosa: Ecco il programma completo del 25 e 26 maggio 2024!
Primavera nel Marghine 2024 a Bosa: torna anche quest’anno a Bosa, l’atteso appuntamento con la manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna” (già conosciuta come “Primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia“), che si svolgerà nel weekend del 25 e 26 maggio 2024 nell’incantevole cittadina della Planargia.
Da sottolineare l’accoppiata con Monumenti Aperti 2024 a Bosa, dove apriranno la chiesa del Rosario, San Pietro, il Carmelo, Casa Deriu e Museo delle Conce, il Castello Malaspina e la sua meravigliosa chiesa di Regnos Altos.
Noi vi suggeriamo di godervi i mille colori del centro storico di Bosa, di degustare i prodotti tipici locali a partire dalla malvasia, di salire verso il Castello dei Malaspina, di visitare i tanti musei bosani, ma anche di fare una puntata in spiaggia, con i suoi tanti ristoranti sul lungomare, e di visitare almeno una tra la caletta di Cumpultitu e la piscina naturale di Cane Malu!
Programma della Primavera nel Marghine a Bosa:
Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024:
- dalle ore 10:00 alle ore 20:00:
- Piazza IV Novembre – Esposizione e degustazione prodotti tipici locali
- Corso Vittorio Emanuele – Stand dell’artigianato ed esposizione delle arti e mestieri tipici del territorio da parte degli O.P.I., hobbisti e artigiani
- Via Carmine – Apertura delle cantine della Malvasia di Bosa doc con degustazioni dei vini
- dalle ore 18:00 (solo sabato 25) – Centro storico – Sfilata di gruppi folk con i costumi tradizionali
Escursioni e attività:
- ore 09:00 – Escursione in QUAD – “Tra spiagge e torri spagnole”: vivi una indimenticabile escursione nel territorio di Bosa e della Planargia, con un prestante mezzo 4X4. Dal litorale di Tresnuraghes a Columbargia, Ischia Ruggia e di Foghe. Durata 3 ore. E’ richiesta la patente di guida categoria “B”, organizzazione a cura del Bosa Diving Center, per info e prenotazioni: 335 818 97 48.
- ore 09:30 e ore 13:00 – Lungo il volo dei Grifoni: escursione naturalistica in un percorso suggestivo con panorami mozzafiato sul mare per ammirare il volo planato di questi splendidi avvoltoi. A cura di Esedra escursioni, prenotazione obbligatoria al numero di cellulare: 347 948 13 37 (info in English language +39 3331958836)
- ore 10:00 e ore 19:00 – Bosa, la Città dei Mille Colori: passeggiata medievale fra gli slarghi e viottoli per godere degli angoli più nascosti del Borgo di Bosa per vivere una visita unica attraverso leggende, aneddoti e racconti. A cura di Esedra escursioni, prenotazione obbligatoria al numero di cellulare: 347 948 13 37 (info in English language +39 3331958836)
- ore 10:00 / 11:00 / 12:40 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 – Piazza IV Novembre – Partenza Trenino turistico (percorso cittadino)
- dalle ore 11:00 (ogni ora) – Banchina “su molle”, vicina al Ponte Vecchio (biglietteria adiacente) –Escursione in battello sul fiume Temo. A cura di Diving Malesh Bosa, prenotazione al numero di cellulare: 320 561 06 76
- Escursione in Kayak: escursione nel territorio di Bosa e incredibile avventura tra fiume e mare pagaiando in ambienti ancora incontaminati lungo il fiume Temo, unico fiume navigabile della Sardegna, e la costa occidentale in direzione Alghero. Disponibili Kayak singolo e Kayak doppio. Noleggio e partenza su prenotazione (possibilità di solo noleggio per conto proprio). Organizzazione a cura del Bosa Diving Center, per info e prenotazioni: 335 818 97 48. Due itinerari:
- Escursione fiume Temo
- Escursione in mare
Musei e siti archeologici da visitare:
- dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 18:30 – Apertura della Chiesa San Pietro, a cura della Cooperativa L’Antico Tesoro
- dalle ore 10:00 alle 19:30 – Apertura del castello dei Malaspina, a cura della Cooperativa L’Antico Tesoro
- dalle ore 10:00 alle 20:00 – Apertura musei civici di Bosa, a cura della Coop. Tacs Visits & Tours – Musei Civici Bosa:
- Corso Vittorio Emanuele:
- Museo Casa Deriu
- Pinacoteca Melkiorre Melis
- Pinacoteca Antonio Atza
- Via Lungo Temo Scherer – Museo delle Conce
- Itinerari in Planargia (prenotazione obbligatoria tel. 0785/377043)
- Corso Vittorio Emanuele:
Bosa, mappa, hotel e b&b:
Se volete passare l’intero weekend nella perla della Planargia, o comunque passarci almeno una notte, vi consigliamo di prenotare subito una camera a Bosa (o Bosa Marina), prima che le migliori occasioni terminino.
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la pagina Facebook dell’amministrazione comunale, oppure di recarvi di persona presso gli infopoint cittadini, aperti durante la manifestazione, e curati dalla Pro loco Melkiorre Melis, che troverete:
- Corso Vittorio Emanuele – Stand Piazza IV Novembre
Altri eventi primaverili a Bosa:
- Bosa Beer Fest (dal 24 al 28 aprile 2024)
- Bosa in Rock (31 maggio, 1 e 2 giugno 2024)
Dove si trova e come arrivare a Bosa (cartina stradale):
SE TI PIACE BOSA LEGGI ANCHE:
Carloforte e Bosa tra i Borghi italiani consigliati agli americani da Buzzfeed!
Piscina Naturale di Cane Malu a Bosa (foto, video e come arrivare)
Spiaggia di Cumpultittu a Bosa (foto, video e come arrivare)
Ponte di Bosa tra i 30 più belli d’Italia secondo gli esperti di SkyScanner!
La leggenda del Castello Malaspina di Bosa (Video)
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp