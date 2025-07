Cagliari, esce dal coma dopo aver visto Marco Simoncelli: voi ormai lo sapete, abbiamo un debole per le buone notizie e quella che viene da Iglesias sicuramente lo è. Marco Sias, un ragazzo ventenne di Iglesias, lo scorso novembre ha un incidente in monopattino, le condizioni sono subito gravi, ha delle emorragie cerebrali, entra in coma e viene ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Poi il risveglio e il racconto ai genitori, durante il coma gli sarebbe apparso Marco Simoncelli, meglio conosciuto come il SIC, l’indimenticato campione di MotoGP morto in pista ormai 10 anni fa.

Come racconta L’Unione Sarda, al risveglio dal coma Marco rivela ai genitori d’avere incontrato un ragazzo dai folti capelli biondi e un cerotto bianco sul naso che, seduto su una moto col numero 58, l’avrebbe tranquillizzato dicendogli che presto si sarebbe risvegliato dall’incubo.

La cosa interessante è che Marco Sias non aveva idea di chi fosse Simoncelli, lo scopre facendo delle ricerche sul web:

Sono rimasto molto colpito perché non sapevo chi fosse, non seguo lo sport e non avevo mai sentito parlare di lui. Mi ha detto che stava bene e di non preoccuparmi, perché mi sarei risvegliato.

Un racconto eccezionale per chi, come noi, ha ancora voglia di stupirsi e sorprendersi. Magari non basterà per aprire un processo di beatificazione del SIC, ma rimane il ricordo di un ragazzo dal cuore d’oro, che vivrà per sempre in chi l’ha conosciuto, sia di persona che sportivamente.

