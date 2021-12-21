Ollolai, case in affitto a 1 euro per 5 anni: è partita la battaglia finale contro lo spopolamento delle aree interne della Sardegna, che in 50 anni rischiano di diventare desolatamente vuote e inabitate. E così a Ollolai ci riprovano, dopo le case in vendita a 1 euro, arrivano le case in affitto, sempre al costo simbolico di 1 euro, stavolta da pagare ogni mese, per 5 anni.

Case in affitto a 1 euro per 5 anni:

Dopo tale data ci si rifarà ai prezzi di mercato, ma in questa area del centro della Sardegna, nel cuore montuoso dell’Isola (Ollolai è il secondo comune più elevato della Sardegna con i suoi 920 metri s.l.m.), gli affitti raramente superano i 250 euro.

L’offerta è molto ghiotta, specie per chi è giovane e può lavorare da remoto, da chi vuole portare la sua famiglia in un luogo bello quanto incontaminato, ma soprattutto per chi sarà in grado di realizzarvi un progetto di vita. Per il progetto sono stati individuate circa 30 abitazioni, ma anche 20 locali a uso commerciale.

Requisito per l’adesione è la disponibilità a trasferire la residenza nel paese, ma anche la dimostrazione – verificata attraverso apposito colloquio da svolgersi in italiano, inglese, spagnolo o arabo – di avere un progetto di vita a Ollolai. Il progetto è messo in campo dal Comune, dalla cooperativa Comunità di Ollolai, dalla confederazione Aepi (Dipartimento nazionale Aree rurali e montane).

Non solo affitti a 1 euro, anche servizi:

Tra i vantaggi per chi partecipa ci sono ad esempio:

bonus bebè triennali,

libri di testo gratuiti,

contributi al trasporto scolastico,

attività laboratoriali ludico-ricreative.

E’ la seconda fare del progetto “case a un euro“, che ha fatto diventare Ollolai famosa anche all’estero, grazie anche a un reality show sulla televisione olandese.

