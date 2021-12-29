Capodanno 2022, caldo anomalo e temperature primaverili in Sardegna: dopo il freddo insolitamente pungente della seconda metà dell’autunno, l’inizio dell’inverno si è presentato subito più mite, ma la vera eccezione termica inizia in questi giorni e terminerà nel weekend successivo al Capodanno 2022. La fine del 2021 e l’inizio del 2022 saranno infatti caratterizzati da temperature insolitamente elevate, quasi primaverili, con massime tra i 18 e i 20 gradi, se non di più, sulla gran parte delle più importanti località sarde.

Peccato insomma non potersi godere alcuna festa di piazza, perché per una volta la temperatura sarebbe stata ideale per godersi la notte di San Silvestro. Attenzione però, specie nelle pianure e vallate interne è alto il rischio di banchi di nebbia o nubi basse, per cui si raccomanda una particolare attenzione alla guida, specie nelle ore notturne o del primo mattino.

Ma cosa sta succedendo? Che una massa d’aria di matrice africana sta risalendo verso nord dal settore iberico, con il suo centro che si posizionerà sul sud della Francia, garantendo giornate soleggiate e caldo anomalo su tutta l’Europa occidentale. Il tempo sarà stabile, con temperature diffusamente sopra media, almeno fino al 2 gennaio 2022.

Dopo tale data il fenomeno si attenuerà per scomparire del tutto per la Befana, che dovrebbe essere decisamente più fresca (quando potrebbe esserci un’infiltrazione di aria artica, ma è troppo presto per parlarne). Noi vi consigliamo di controllare il meteo previsto sulla vostra città su 3BMeteo.

Copyright: foto copertina da Pixabay.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.