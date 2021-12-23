Pista di pattinaggio su ghiaccio a Budoni, la più grande della Sardegna: è stata inaugurata nei giorni scorsi a Budoni, la famosa località turistica del nord est sardo, la pista di pattinaggio su ghiaccio, che con i suoi 450 metri quadri, risulta essere la più grande della Sardegna.

La pista su ghiaccio rimarrà aperta per tutte le festività di Natale, più precisamente tutti i giorni fino al prossimo 16 gennaio 2022, dalle ore 16,00 alle 22,00 (al mattino dalle ore 10,00 alle 13,00, ma solo da oggi al 9 gennaio 2022).

Non solo la pista di pattinaggio su ghiaccio, anche i mercatini di Natale e tante altre iniziative per i più piccoli. Vediamole assieme (trovate invece qui i principali mercatini di Natale in Sardegna).

Programma Natale 2021 a Budoni:

Dal 19 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022:

Apertura della pista su ghiaccio , orari : Mattino : dalle ore 10,00 alle 13,00 (dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022 ) Pomeriggio : dalle ore 16,00 alle 22,00 (tutti i giorni)

21, 22, 23 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022:

dalle ore 16,00 alle 18,00 – Laboratorio creativo per bambini

dalle ore 16,00 alle 20,00: Mercatini di Natale Giochi gonfiabili e mascotte Zucchero filato e pop corn per tutti



23 dicembre 2021:

Arriva Babbo Natale … direttamente dalla Lapponia!

6 gennaio 2022:

Dalle ore 10,00 alle 13,00: Laboratorio creativo per bambini Incontro con la befana



Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi consigliamo di rivolgervi a Budoni Welcome, pagina turistica del Comune.

Dove si trova Budoni:

Come arrivare a Budoni? E’ molto facile, inserite il vostro punto di partenza su Google maps e vi verrà suggerito il percorso più veloce, di solito con alcune varianti. In realtà arrivare a Budoni è molto facile, il borgo infatti si trova lungo due delle principali arterie stradali del nord est della Sardegna: SS131DCN che collega Nuoro a Olbia

e la SS125 Orientale Sarda. Piuttosto fatte attenzione, perché entrambe le strade sono tra le più controllate dalle postazioni mobili degli autovelox in Sardegna.

