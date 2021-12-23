Pista di pattinaggio su ghiaccio a Budoni, la più grande della Sardegna. Aperta fino al 16 gennaio!

Daniele Puddu 23 Dicembre 2021
Pista di pattinaggio su ghiaccio a Budoni

Pista di pattinaggio su ghiaccio a Budoni, la più grande della Sardegna: è stata inaugurata nei giorni scorsi a Budoni, la famosa località turistica del nord est sardo, la pista di pattinaggio su ghiaccio, che con i suoi 450 metri quadri, risulta essere la più grande della Sardegna.

La pista su ghiaccio rimarrà aperta per tutte le festività di Natale, più precisamente tutti i giorni fino al prossimo 16 gennaio 2022, dalle ore 16,00 alle 22,00 (al mattino dalle ore 10,00 alle 13,00, ma solo da oggi al 9 gennaio 2022).

A Budoni insieme ai Mercatini di Natale è arrivata anche una fantastica Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio 😍 🎄 Scopri tutte le Info sul nostro sito!

Pubblicato da Budoni Welcome su Mercoledì 22 dicembre 2021

Non solo la pista di pattinaggio su ghiaccio, anche i mercatini di Natale e tante altre iniziative per i più piccoli. Vediamole assieme (trovate invece qui i principali mercatini di Natale in Sardegna).

Programma Natale 2021 a Budoni:

Dal 19 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022:

  • Apertura della pista su ghiaccio, orari:
    • Mattino: dalle ore 10,00 alle 13,00 (dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022 )
    • Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 22,00 (tutti i giorni)

21, 22, 23 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022:

  • dalle ore 16,00 alle 18,00 – Laboratorio creativo per bambini
  • dalle ore 16,00 alle 20,00:
    • Mercatini di Natale
    • Giochi gonfiabili e mascotte
    • Zucchero filato e pop corn per tutti

23 dicembre 2021:

  • Arriva Babbo Natale… direttamente dalla Lapponia!

6 gennaio 2022:

  • Dalle ore 10,00 alle 13,00:
    • Laboratorio creativo per bambini
    • Incontro con la befana

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi consigliamo di rivolgervi a Budoni Welcome, pagina turistica del Comune.

Dove si trova Budoni:

Come arrivare a Budoni? E’ molto facile, inserite il vostro punto di partenza su Google maps e vi verrà suggerito il percorso più veloce, di solito con alcune varianti. In realtà arrivare a Budoni è molto facile, il borgo infatti si trova lungo due delle principali arterie stradali del nord est della Sardegna: SS131DCN che collega Nuoro a Olbia
e la SS125 Orientale Sarda. Piuttosto fatte attenzione, perché entrambe le strade sono tra le più controllate dalle postazioni mobili degli autovelox in Sardegna.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: