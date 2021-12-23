Pista di pattinaggio su ghiaccio a Budoni, la più grande della Sardegna. Aperta fino al 16 gennaio!
Pista di pattinaggio su ghiaccio a Budoni, la più grande della Sardegna: è stata inaugurata nei giorni scorsi a Budoni, la famosa località turistica del nord est sardo, la pista di pattinaggio su ghiaccio, che con i suoi 450 metri quadri, risulta essere la più grande della Sardegna.
La pista su ghiaccio rimarrà aperta per tutte le festività di Natale, più precisamente tutti i giorni fino al prossimo 16 gennaio 2022, dalle ore 16,00 alle 22,00 (al mattino dalle ore 10,00 alle 13,00, ma solo da oggi al 9 gennaio 2022).
A Budoni insieme ai Mercatini di Natale è arrivata anche una fantastica Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio 😍 🎄 Scopri tutte le Info sul nostro sito!Pubblicato da Budoni Welcome su Mercoledì 22 dicembre 2021
Non solo la pista di pattinaggio su ghiaccio, anche i mercatini di Natale e tante altre iniziative per i più piccoli. Vediamole assieme (trovate invece qui i principali mercatini di Natale in Sardegna).
Programma Natale 2021 a Budoni:
Dal 19 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022:
- Apertura della pista su ghiaccio, orari:
- Mattino: dalle ore 10,00 alle 13,00 (dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022 )
- Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 22,00 (tutti i giorni)
21, 22, 23 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022:
- dalle ore 16,00 alle 18,00 – Laboratorio creativo per bambini
- dalle ore 16,00 alle 20,00:
- Mercatini di Natale
- Giochi gonfiabili e mascotte
- Zucchero filato e pop corn per tutti
23 dicembre 2021:
- Arriva Babbo Natale… direttamente dalla Lapponia!
6 gennaio 2022:
- Dalle ore 10,00 alle 13,00:
- Laboratorio creativo per bambini
- Incontro con la befana
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli vi consigliamo di rivolgervi a Budoni Welcome, pagina turistica del Comune.
Dove si trova Budoni:
Come arrivare a Budoni? E’ molto facile, inserite il vostro punto di partenza su Google maps e vi verrà suggerito il percorso più veloce, di solito con alcune varianti. In realtà arrivare a Budoni è molto facile, il borgo infatti si trova lungo due delle principali arterie stradali del nord est della Sardegna: SS131DCN che collega Nuoro a Olbia
e la SS125 Orientale Sarda. Piuttosto fatte attenzione, perché entrambe le strade sono tra le più controllate dalle postazioni mobili degli autovelox in Sardegna.
