ATTENZIONE – AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: dopo il decreto legge del governo che vieta feste ed eventi nelle piazze fino al 31 gennaio 2022, sono arrivate le parole di Gigi Sanna:

La mia voce oggi non ha voglia di cantare: il Natale che avevamo in mente e nel cuore, la festa di tutti e per tutti, le tante iniziative già programmate e pronte per illuminare di musica e spensieratezza Nuoro e la Sardegna non si svolgeranno.

È tutto soltanto rinviato, niente è cancellato, ma per il momento le direttive del Governo e la situazione d’emergenza che sta attraversando il nostro Paese, ci costringono alla prudenza e alla responsabilità da parte di tutti.

Da settimane, intorno a me, ho visto un fermento indescrivibile di persone che hanno lavorato senza sosta per questa edizione speciale di Voci di Maggio, uomini e donne che meritano un grazie immenso per tutto quello che hanno fatto per dare impulso all’economia, per dare un respiro alle attività, per alleggerire questo senso di pesantezza che da due anni ci opprime.

È andata così, ma non buttiamoci giù: gli uomini sono sempre più forti del loro destino e ci rialzeremo per l’ennesima volta. Si tratta solo di aspettare e rimetteremo in moto la grande macchina di uno degli eventi più importanti della nostra isola. Buon Natale a tutti.

Gigi Sanna