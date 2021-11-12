Aeroporto Costa Smeralda, ecco le rotte Volotea da Olbia durante le festività di Natale: l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia ha diffuso l’elenco delle rotte operate dalla compagnia lox cost spagnola Volotea sullo scalo gallurese durante le ormai prossime festività di Natale. Alcune rotte sono annuali, altre stagionali.

Tutte queste rotte si aggiungono ai volo in continuità territoriale vero Roma Fiumicino e Milano Linate. I voli partono da 19 euro, anche se è in corso una promozione che, fino a domenica (e fino a esaurimento dei posti disponibili a tale tariffa), permette di prenotare biglietti a soli 9 euro, se si ha la fortuna di riuscire a incastonare il proprio viaggio proprio nelle date che presentano le tariffe scontate.

Per i sardi che partono è l’occasione di partecipare a grandi eventi e ai mercatini di Natale del Nord Italia, per i tanti sardi che vivono nella penisola è l’occasione per tornare a casa qualche giorno, per tanti amanti della Sardegna sarà l’occasione per godersi ancora una volta la nostra isola, stavolta immersi nella calma della bassa stagione.

Rotte Volotea da Olbia fino a gennaio 2022:

Olbia – Ancona , da 9 euro (solo andata, dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022)

, da 9 euro (solo andata, dal 19 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022) Olbia · Bologna , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Olbia · Milano Bergamo , da 9 euro (solo andata, dal 19 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022)

, da 9 euro (solo andata, dal 19 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022) Olbia · Napoli , da 9 euro (solo andata, dal 22 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022)

, da 9 euro (solo andata, dal 22 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022) Olbia · Torino , da 9 euro (solo andata)

, da 9 euro (solo andata) Olbia · Venezia , da 9 euro (solo andata, dal 17 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022)

, da 9 euro (solo andata, dal 17 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022) Olbia · Verona, da 9 euro (solo andata)

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per maggiori info su orari dei voli, tariffe, bagagli e rimodulazione dei biglietti già prenotati, vi consigliamo di visitare il sito di ufficiale di Volotea, l’unico a fare davvero fede.