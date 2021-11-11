easyJet cambia le regole sui bagagli a mano, ecco cosa cambia per il trolley in cabina: andiamo con ordine, lo scorso febbraio anche easyJet aveva cambiato le proprie regole sui bagagli andando a uniformarsi alle tendenze in atto nel settore, da Ryanair a WizzAir.

Di base con easyJet si può portare in cabina gratuitamente solo una borsa piccola, di dimensioni 45x36x20 centimetri, da riporre sotto il sedile di fronte al passeggero.

Fino ad ora, per poter portare in cabina un trolley o comunque un bagaglio di maggiori dimensioni bisognava acquistare un biglietto a tariffa maggiorata: posto “Up Front” (clienti che prenotavano posti in prima fila) o “Extra Legroom” (posti con spazio extra per le gambe), “tariffa FLEXI” o “carta easyJet Plus“.

Arriva l’opzione per il trolley in cabina con il biglietto standard:

Adesso si può portare il trolley più grande in cabina (max. 56×45 x25 centimetri, ruote e maniglie incluse), anche con la tariffa Standard, ma pagando un supplemento dedicato, per ora solo tramite l’app easyJet. Per dirla con parole diverse, la nuova opzione permette di portare a bordo un bagaglio a mano extra, senza prenotare un posto o una tariffa specifici.

Nel Regno Unito sono fioccate le polemiche, perché le tariffe sarebbe più alte dei concorrenti, è anche vero però che anche le dimensioni dei bagagli sono più ampie e non vi è limite di peso. I prezzi del bagaglio a mano grande partono da 5,99 Sterline e includono lo “Speedy Boarding” (cioè si sarà tra i primi a salire a bordo dell’aereo).

Cosa dice il sito easyJeat:

I clienti che hanno prenotato un posto Up Front oppure Extra Legroom oppure hanno pagato per aggiungere un bagaglio a mano grande alla loro prenotazione sulla nostra app possono portare a bordo anche:

Un bagaglio a mano grande

Dimensioni massime 56 x 45 x 25 cm (comprese maniglie e ruote)

Include articoli come un trolley e uno zaino grande, ma si raccomanda di controllare le dimensioni.

Deve entrare nello scomparto della cappelliera.

Non sono previsti limiti di peso, ma ti chiediamo di sollevare e trasportare da solo il tuo bagaglio.

Include Speedy Boarding (sarai uno dei primi a salire a bordo)

Ecco alcune tipologie di bagaglio compatibile con queste dimensioni:

Nuove rotte easyJet per la Sardegna:

Quanto alla Sardegna ricordo che dal 17 dicembre 2021 partirà il collegamento aereo Milano Bergamo-Olbia proprio con easyJet.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.