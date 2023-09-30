Palazzo Doglio a Cagliari vince il premio come miglior hotel italiano del 2023: nato da pochi anni, riqualificando un palazzo vicino all’antica chiesa di San Saturnino a Cagliari, l’Hotel Palazzo Doglio ha vinto il premio come “Italy’s Leading Hotel 2023” ai “World Travel Awards“, considerati gli Oscar mondiali del Turismo.

E’ il terzo anno consecutivo che l’Hotel Palazzo Doglio vince questo prestigioso premio. Un grande onore considerato che questo riconoscimento va a premiare l’eccellenza in diverse categorie del settore turistico a livello mondiale, regionale e nazionale.

Cosa è il Palazzo Doglio:

Nato nel 2019, in piena pandemia, Palazzo Doglio è un hotel a 5 stelle che si distingue per la sua straordinaria offerta, che lo rende una vera e propria destinazione nel cuore della città, a 400 metri dal Porto turistico e dalle vie dello shopping.

L’Hotel, unico membro della prestigiosa “The Leading Hotels of the World” a Cagliari, possiede 72 camere, in stile classico arricchito da eleganti dettagli di design moderno, suddiviso in 4 tipologie: Classic, Deluxe, Prestige e Suite. Scopri adesso quanto costa passare un weekend a Palazzo Doglio!

Non poteva certo mancare il centro benessere di Palazzo Doglio, il “Doglio Club“, con la sua vasta gamma di servizi dedicati al relax, bellezza e benessere, al quale possono accedere sia gli ospiti dell’hotel che il pubblico esterno (attraverso un’entrata riservata).

La corte di Palazzo Doglio, ristoranti, bar, pasticcerie e negozi:

Da non perdere “La Corte” di Palazzo Doglio, quella ritratta nella foto, un’elegante spazio privato ad uso pubblico a disposizione degli ospiti dell’hotel e non solo, a cui fanno da cornice quattro ristoranti d’eccellenza, ognuno con un’atmosfera e stili culinari differenti:

la pizza gourmet della “ pizzeria Maiori “, appena inserita tra le migliori pizzerie d’Italia dal Gambero Rosso;

“, appena inserita tra le migliori pizzerie d’Italia dal Gambero Rosso; l’America Latina di “ Colonial “;

“; la cucina fusion nippo-brasiliana di “ Saudade “;

“; e poi l’ “Osteria del Forte“, dove la tradizione della classica trattoria italiana e i suoi grandi classici come la Cacio e Pepe o la Carbonara vengono ripensati dall’Executive Chef Alessandro Cocco con estro creativo e innovazione.

Ma non solo, presso la corte di Palazzo Doglio trovano spazio anche la pasticceria Pirani (di recente apertura), un esclusivo american Bar, una boutique multibrand alta gamma e da una elegante gioielleria specializzata nell’antica lavorazione sarda dell’oro.

Tanti anche gli eventi culinari di eccellenza organizzati, penso ad esempio alle “Notti Stellate” che hanno visto la partecipazione di alcuni dei più rinomanti chef stellati, come Carlo Cracco, Heinz Beck, Andrea Berton, Massimiliano Mascia, Fabio Pisani, Matteo Grandi e Alessandro Breda. Ma anche altre iniziative come il “Doglio Flower Market“, hanno ottenuto il positivo riscontro del pubblico.

