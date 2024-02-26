Forbes Star Awards 2024, in Sardegna 2 dei migliori hotel al mondo: conosciamo “Forbes” per essere la rivista e il marchio di riferimento dei milionari a stelle e strisce e non solo. In questo caso vi parliamo del “Forbes Star Awards 2024“, la nuova edizione della guida ai viaggi di lusso, con la classifica delle migliori strutture ricettive a 5 stelle del mondo, valutate in base a una serie di parametri di riferimento. In questa stimata e ambita classifica entrano quest’anno anche due hotel in Sardegna.

Le tendenze del turismo 2024:

Ma andiamo con ordine, innanzi tutto, la guida spiega come la classifica sia stata costruita anche in base alle nuove tendenze del turismo mondiale, secondo le quali, ora i vacanzieri sono alla ricerca di viaggi in cui possano intraprendere esperienze irripetibili, scoprire destinazioni minori, aree metropolitane più piccole, città ricche di cultura, gastronomia e attività, ma senza folla.

Due hotel sardi al top nel mondo secondo Forbes:

E allora ecco che – con la qualifica di “Recommended” – , tra le stelle di Forbes entrano due resort di lusso in Sardegna:

