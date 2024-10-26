Festa del Calamaro a Porto Rotondo , ecco il programma completo del 1 novembre 2024: si svolgerà nella giornata di venerdì 1 novembre 2024 , durante il lungo “ponte di Ognissanti“, una nuova edizione dell’attesa “Festa del Calamaro” di Porto Rotondo.

Da non perdere la grande frittura in piazza a cura dell’Associazione Cuochi Galluresi per quella che è la festa d’autunno tra le vie del borgo di Porto Rotondo, la lussuosa frazione di Olbia fondata da Luigi e Nicolò Donà dalle Rose e capace di rivaleggiare con la Costa Smeralda per importanza e ospiti del jet set internazionale.

Per l’occasione, parcheggio gratuito in tutto il borgo.

Programma Festa del Calamaro a Porto Rotondo:

Venerdì, 1 novembre 2024:

dalle ore 10:00 alle 19:00 – Via Riccardo Belli e piazza Cascella – Mercato espositivo

dalle ore 11:00 alle 13:00 – Via Riccardo Belli – Animazione per bambini

ore 12:00 – Ristoranti del borgo aperti

ore 12:30 – Piazza San Marco – Sagra del Calamaro

dalle ore 11:30 alle 18:30 – Piazza San Marco – Dj set

dalle ore 12:00 alle 16:00 – Piazza San Marco e piazza Cascella – Halloween Show con Desirèe Rocco e gli allievi della Blackswan danza e fitness

con Desirèe Rocco e gli allievi della Blackswan danza e fitness alle ore 14:00 alle 17:00 – Via Riccardo Belli – Animazione per bambini

Durante la sagra saranno utilizzati prodotti compostabili e biodegradabili di origine vegetale – come ad esempio piatti, posate e bicchieri – , con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere uno stile di vita ecosostenibile.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Cristina 389 788 2417, questa invece la pagina del Consorzio Porto Rotondo su Facebook.

Come si arriva a Porto Rotondo:

Sia che si venga da nord che da sud, si prende la SS125 Olbia-Arzachena e si esce alla rotonda per Porto Rotondo, inforcando la strada provinciale 73, quindi si gira a destra, prendendo la SP99, arrivati a Rudalza si gira a sinistra in via Monte Ladu, che si percorre fino ad arrivare a destinazione. Seguite cartelli e indicazioni.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: