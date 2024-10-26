Sagra del Melograno 2024 a Masullas: scopri il programma di sabato 2 novembre 2024!

Sagra del Melograno 2024 a Masullas: si svolgerà nella giornata di sabato 2 novembre 2024 a Masullas, comune dell’alta Marmilla (in provincia di Oristano e a due passi dal Monte Arci), in occasione della “Festa di San Leonardo“, la 21ma edizione della “Sagra del Melograno“.

Sarà l’occasione non solo per riscoprire il paese e i suoi musei, ma anche per degustarne i prodotti tipici, a partire proprio dalla gustosa melagrana, dalla quale si produce anche un ottimo e dolcissimo liquore, che sarà presentato proprio durante la sagra.

di seguito invece ecco il programma completo:

Programma della Sagra della Melagrana di Masullas:

Sabato, 2 novembre 2024:

Mattino:

ore 10:00 – GeoMuseo MonteArci – Visita guidata al Parco dell’ossidiana di Conca Cannas : ritrovo partecipanti e spostamento in auto verso Cannas – Costo, con visita al Parco dell’ossidiana . La visita al Parco è possibile solo su prenotazione e costa 8 euro. Prenotazioni entro venerdì 1 novembre 2024 su Whatsapp al numero 389 177 71 00

: ritrovo partecipanti e spostamento in auto verso Cannas – Costo, con . La visita al Parco è possibile solo su prenotazione e costa 8 euro. Prenotazioni entro venerdì 1 novembre 2024 su Whatsapp al numero 389 177 71 00 dalle ore 10:00 alle 13:00 – Apertura dei musei “GeoMuseo MonteArci” e “I Cavalieri delle Colline“

Pomeriggio:

Apertura delle chiese di Masullas, che saranno visitabili.

ore 15:00 : Inaugurazione con i saluti del presidente e delle autorità Apertura sagra e degli stand degli hobbisti (e fino alle ore 18:00) – Apertura dei musei “GeoMuseo MonteArci” e “I Cavalieri delle Colline“

ore 15:15 : Baddendi in bixanu : ballo campidanese con percorso itinerante, a cura dei gruppi folk “Pro Loco” di Masullas e “Su Sticcau” di Mogoro, accompagnati dalla musica del fisarmonicista Walter Atzori Degustando il melograno : presentazione del liquore di melograno, prodotto per la Pro Loco di Masullas dalle distillerie di Santu Lussurgiu Apertura stand enogastronomici : vendita di melograno, pietanze e bevande a cura della Pro Loco di Masullas, in collaborazione dell’associazione “Fadeus Festa” e l’Azienda Agricola “Accardo Alberto“

ore 15:30 – Stand enogastronomici della Pro Loco – Presentazione del dolce e dello spritz al melograno

ore 16:00 – Piazza Italia – Giogus antigus : giochi antichi per i bambini a cura dell’Associazione Auser Masullas

: giochi antichi per i bambini a cura dell’Associazione Auser Masullas ore 17:00 – Piazza Italia – Arrepentinas e mutetus in Parte Montis , presentada de is fainas fatas a garixedda

, presentada de is fainas fatas a garixedda ore 18:00 – Piazza San Leonardo – Fantasias de ballos (balli in piazza)

(balli in piazza) ore 20:00 – Stand enogastronomici della Pro Loco – Cena del melograno

ore 21:00 – Piazza San Leonardo – Pover bend Pomegranate live tour 2024

Cosa fare a Masullas:

Visita al Museo “I cavalieri delle colline” (mattino)

“I cavalieri delle colline” (mattino) Visita al Geo Museo Monte Arci (pomeriggio)

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La sagra del melograno di Masullas è organizzata dalla locale Pro loco in collaborazione con le Associazioni Fadeus Festa, Auser, Chiostro, Coro Polifonico Sa Gloriosa di Masullas e con il patrocinio del Comune di Masullas. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali variazioni al programma.

Per info, orari e prenotazioni di musei (GeoMuseo MonteArci – Museo I Cavalieri delle Colline – Museo Multimediale Casa del Pane di Pompu –Giardino Botanico del Monte Arci – Mostra permanente vecchio frantoio – Mostra permanente Lacus) ed escursioni : coopilchiostro@tiscali.it o 389 177 7100

(GeoMuseo MonteArci – Museo I Cavalieri delle Colline – Museo Multimediale Casa del Pane di Pompu –Giardino Botanico del Monte Arci – Mostra permanente vecchio frantoio – Mostra permanente Lacus) ed : coopilchiostro@tiscali.it o 389 177 7100 Pro loco Masullas : Tel. 379 202 0990 – prolocomasullas@tiscali.it

: Tel. 379 202 0990 – prolocomasullas@tiscali.it Pagina Facebook dell’evento

Dove si trova e come arrivare a Masullas:

