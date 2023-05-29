Abbabula 2023 ad Alghero e Sassari: scopri il programma completo dal 20 giugno al 12 agosto 2023!

Daniele Puddu 29 Maggio 2023
Abbabula festival, concerto

Abbabula 2023, ecco il calendario dei concerti dal 20 giugno al 12 agosto 2023: torna anche quest’anno, tra Sassari e Alghero, il “Festival Abbabula“, organizzato come sempre da “Le ragazze terribili“, ben 5 giornate di concerti con ben 10 serate e oltre 22 imperdibili appuntamenti, tra festival dell’elettronica e grandi concerti il 20, 21 e 22 giugno 2023 più, dopo un mese e oltre di pausa, il 2, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 agosto 2023.

Tra i tanti nomi importanti di questa 25ma edizione del festival musicale possiamo annunciare Niccolò Fabi, Mannarino, Francesca Michielin, Zen Circus e Verdena, Stefano Bollani, i sardi Tazenda e tanti altri.

Ma andiamo con ordine, si parte da AbbaBit, la rassegna dedicata alla musica sperimentale ed elettronica, che si terrà al padiglione Tavolara di Sassari il 20 e 21 giugno 2023. Partecipano Dalila Kayros feat Danilo Casti, Lili, Angus Bit, Makika, Artificial Bride! e Kabaret Maker.

Quindi si continua ad Alghero tante band e artisti di valore nazionale come Niccolò Fabi, i Verdena, Zen Circus, Mannarino, Francesca Michielin e Tazenda, ma anche maestri del pianoforte dalla fama internazionale come Stefano Bollani e suggestioni sudamericane, grazie ai messicani Son Rompe Pera (band garage-cumbia-marimba-punk) e a La Dame Blanche da Cuba (miscela esplosiva tra Hip Hop, Cumbia, Latin e Reggae-Dancehall).

L’edizione 2023 di Abbabula, organizzata in collaborazione con la società Shining Production e la Roble Factory per l’Alguer Summer Festival, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dell’isola e si inserisce nel cartellone estivo di Alghero Experience.

E se vi state chiedendo cosa vuol dire la parola “Abbabula”… bene, altri non è che la contrazione della frase sarda “acqua alla gola” in sassarese.

Abbabula festival 2023, programma e biglietti:

Martedì, 20 giugno 2023:

  • Dalle ore 19:00 – Padiglione Tavolara a Sassari – ABBABIT (In collaborazione con Fondazione Nivola):
    • Dalila Kayros Feat Danilo Casti
    • Lili
    • Angus Bit
  • Prezzi biglietti: 10,00 euro

Mercoledì, 21 giugno 2023:

  • Dalle ore 19:00 – Padiglione Tavolara a Sassari – ABBABIT (In collaborazione con Fondazione Nivola):
    • Makika
    • Artificial Bride!
    • Kabaret Maker
  • Prezzi biglietti: 10,00 euro

Giovedì, 22 giugno 2023:

  • Dalle ore 21:00 – Lo Quarter, Alghero – ABBABULA (Anteprima, in collaborazione con Fondazione Alghero):
    • Niccolò Fabi, in SoloTour.
  • Prezzo biglietti: Posto unico: 23,00 euro (compra il biglietto online)

Martedì, 2 agosto 2023:

  • Dalle ore 21:00 – Lo Quarter, Alghero – ABBABULA (in collaborazione con Fondazione Alghero):
    • Francesca Michelin / L’estate dei Cani Sciolti
    • Opening: Vanessa Bissiri
  • Prezzo biglietti:
    • Settore I: 34,50 euro
    • Settore II: 28,75 euro

Venerdì, 4 agosto 2023:

  • Dalle ore 21:00 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia), Alghero – Abbabula (in collaborazione con Shining Production):
    • Verdena
    • Zen Circus
  • Prezzo biglietti (acquista adesso online):
    • Tribuna: 46,00 euro
    • Parterre: € 34,50 euro

Martedì, 8 agosto 2023:

  • Dalle ore 21:00 – Lo Quarter, Alghero – ABBABULA (in collaborazione con Roble Factory):
    • La Dame Blanche (Cuba)
  • Prezzi biglietti: 12,00 euro

Mercoledì, 9 agosto 2023:

  • Dalle ore 21:00 – Lo Quarter, Alghero – ABBABULA:
    • Stefano Bollani
    • Opening:
      • Margherita Lavosi
      • Christian Ferlito Kari-Oka
  • Prezzo biglietti (acquistali online):
    • 40,00 euro Poltronissima
    • 30,00 euro Poltrona

Giovedì, 10 agosto 2023:

  • Ore 18:00 – In barca – ABBABULA:
    • Tazenda Silent Concert
    • Nino & La balena
  • Prezzo biglietti: biglietto 30,00 euro comprensivo di battello per la traversata verso le Grotte, silent concert e reading a bordo. Massimo 100 spettatori.

Venerdì, 11 agosto 2023:

  • Dalle ore 21:00 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia), Alghero – Abbabula (in collaborazione con Shining Production):
    • Mannarino
    • Opening: Matteo Leone
  • Prezzo biglietti: Poltronissima GOLD: € 57,50 euro – Poltronissima: € 51,75 euro – Poltrona 46,00 – Tribuna € 34,500 euro

Sabato, 12 agosto 2023:

  • Dalle ore 20:00 – Location segreta – Abbabula:
    • Son Rompe Pera (Messico)
    • Arrogalla
    • con la partecipazione di Arturo e Zeep (vincitori del contest Abbabula 2023)
  • Prezzo biglietti: in via di definizione

Biglietti:

I biglietti per gli eventi del Festival Abbabula sono disponibili nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari, dove sarà possibile utilizzare 18app, presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero, nelle biglietterie del circuito Boxoffice Sardegna e on line nei siti di TicketOne e Mail ticket.

Hotel, B&B e camere a Sassari:

Ecco qualche suggerimento per chi viene da fuori città per l’occasione e preferisce dormire a Sassari.

Dove dormire ad Alghero:

Ecco a voi le soluzioni economiche o luxury per dormire ad Alghero, da noi suggerite.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Il festival è organizzato a Sassari dalla cooperativa al femminile “Le Ragazze Terribili, alla quale potete far riferimento per qualsiasi info.

Info e prenotazioni allo 079/278275 / info@leragazzeterribili.com

Copyright: manifesto e info dalle pagine ufficiali del Festival.