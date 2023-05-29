Abbabula 2023, ecco il calendario dei concerti dal 20 giugno al 12 agosto 2023: torna anche quest’anno, tra Sassari e Alghero, il “Festival Abbabula“, organizzato come sempre da “Le ragazze terribili“, ben 5 giornate di concerti con ben 10 serate e oltre 22 imperdibili appuntamenti, tra festival dell’elettronica e grandi concerti il 20, 21 e 22 giugno 2023 più, dopo un mese e oltre di pausa, il 2, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 agosto 2023 .

Tra i tanti nomi importanti di questa 25ma edizione del festival musicale possiamo annunciare Niccolò Fabi, Mannarino, Francesca Michielin, Zen Circus e Verdena, Stefano Bollani, i sardi Tazenda e tanti altri.

Ma andiamo con ordine, si parte da AbbaBit, la rassegna dedicata alla musica sperimentale ed elettronica, che si terrà al padiglione Tavolara di Sassari il 20 e 21 giugno 2023 . Partecipano Dalila Kayros feat Danilo Casti, Lili, Angus Bit, Makika, Artificial Bride! e Kabaret Maker.

Quindi si continua ad Alghero tante band e artisti di valore nazionale come Niccolò Fabi, i Verdena, Zen Circus, Mannarino, Francesca Michielin e Tazenda, ma anche maestri del pianoforte dalla fama internazionale come Stefano Bollani e suggestioni sudamericane, grazie ai messicani Son Rompe Pera (band garage-cumbia-marimba-punk) e a La Dame Blanche da Cuba (miscela esplosiva tra Hip Hop, Cumbia, Latin e Reggae-Dancehall).

L’edizione 2023 di Abbabula, organizzata in collaborazione con la società Shining Production e la Roble Factory per l’Alguer Summer Festival, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dell’isola e si inserisce nel cartellone estivo di Alghero Experience.

E se vi state chiedendo cosa vuol dire la parola “Abbabula”… bene, altri non è che la contrazione della frase sarda “acqua alla gola” in sassarese.

Abbabula festival 2023, programma e biglietti:

Martedì, 20 giugno 2023:

Dalle ore 19:00 – Padiglione Tavolara a Sassari – ABBABIT (In collaborazione con Fondazione Nivola): Dalila Kayros Feat Danilo Casti Lili Angus Bit

(In collaborazione con Fondazione Nivola): Prezzi biglietti: 10,00 euro

Mercoledì, 21 giugno 2023:

Dalle ore 19:00 – Padiglione Tavolara a Sassari – ABBABIT (In collaborazione con Fondazione Nivola): Makika Artificial Bride! Kabaret Maker

(In collaborazione con Fondazione Nivola): Prezzi biglietti: 10,00 euro

Giovedì, 22 giugno 2023:

Dalle ore 21:00 – Lo Quarter, Alghero – ABBABULA (Anteprima, in collaborazione con Fondazione Alghero): Niccolò Fabi , in SoloTour.

(Anteprima, in collaborazione con Fondazione Alghero): Prezzo biglietti: Posto unico: 23,00 euro (compra il biglietto online)

Martedì, 2 agosto 2023:

Dalle ore 21:00 – Lo Quarter, Alghero – ABBABULA (in collaborazione con Fondazione Alghero): Francesca Michelin / L’estate dei Cani Sciolti Opening: Vanessa Bissiri

(in collaborazione con Fondazione Alghero): Prezzo biglietti : Settore I: 34,50 euro Settore II: 28,75 euro

Venerdì, 4 agosto 2023:

Dalle ore 21:00 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia), Alghero – Abbabula (in collaborazione con Shining Production): Verdena Zen Circus

(in collaborazione con Shining Production): Prezzo biglietti (acquista adesso online): Tribuna: 46,00 euro Parterre: € 34,50 euro



Martedì, 8 agosto 2023:

Dalle ore 21:00 – Lo Quarter, Alghero – ABBABULA (in collaborazione con Roble Factory): La Dame Blanche (Cuba)

(in collaborazione con Roble Factory): Prezzi biglietti: 12,00 euro

Mercoledì, 9 agosto 2023:

Dalle ore 21:00 – Lo Quarter, Alghero – ABBABULA : Stefano Bollani Opening: Margherita Lavosi Christian Ferlito Kari-Oka

: Prezzo biglietti (acquistali online) : 40,00 euro Poltronissima 30,00 euro Poltrona

Giovedì, 10 agosto 2023:

Ore 18:00 – In barca – ABBABULA : Tazenda Silent Concert Nino & La balena

: Prezzo biglietti: biglietto 30,00 euro comprensivo di battello per la traversata verso le Grotte, silent concert e reading a bordo. Massimo 100 spettatori.

Venerdì, 11 agosto 2023:

Dalle ore 21:00 – Anfiteatro “Ivan Graziani” (Località Maria Pia), Alghero – Abbabula (in collaborazione con Shining Production): Mannarino Opening: Matteo Leone

(in collaborazione con Shining Production): Prezzo biglietti: Poltronissima GOLD: € 57,50 euro – Poltronissima: € 51,75 euro – Poltrona 46,00 – Tribuna € 34,500 euro

Sabato, 12 agosto 2023:

Dalle ore 20:00 – Location segreta – Abbabula: Son Rompe Pera (Messico) Arrogalla con la partecipazione di Arturo e Zeep (vincitori del contest Abbabula 2023)

Prezzo biglietti: in via di definizione

Biglietti:

I biglietti per gli eventi del Festival Abbabula sono disponibili nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari, dove sarà possibile utilizzare 18app, presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero, nelle biglietterie del circuito Boxoffice Sardegna e on line nei siti di TicketOne e Mail ticket.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Il festival è organizzato a Sassari dalla cooperativa al femminile “Le Ragazze Terribili, alla quale potete far riferimento per qualsiasi info.

Info e prenotazioni allo 079/278275 / info@leragazzeterribili.com

Copyright: manifesto e info dalle pagine ufficiali del Festival.