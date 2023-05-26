Weekend 26, 27 e 28 maggio 2023 in Sardegna: dopo due settimane di maltempo intenso, che ha portato al rinvio di tanti eventi, tanto che lo scorso weekend non siamo usciti con il nostro solito articolo degli appuntamenti del fine settimana, finalmente il brutto tempo sembra volerci concedere una pausa. E lo farà proprio sabato e domenica, con due giornate di cieli sereni o poco nuvolosi e temperature primaverili, prima che già lunedì torni la pioggia!

E allora andiamo subito alla scoperta delle sagre e degli eventi da non perdere nel weekend del 26, 27 e 28 maggio 2023 , partendo da due delle manifestazioni simbolo del periodo: la “Primavera nel cuore della Sardegna“, versione primaverile di Autunno in Barbagia, che fa tappa a Orosei e Lotzorai; e “Monumenti Aperti“, che si svolgerà in ben 15 diversi Comuni della Sardegna, inclusa Cagliari.

Tanti anche gli appuntamenti dedicati all’enoturismo, dall’evento nazionale Cantine Aperte in Sardegna, che nella nostra Isola fa tappa ad Alghero, Arbus, Gergei, Sanluri, Serdiana, Sorso, Ussaramanna, a “Vini sotto le stelle” a Cagliari e “Vite e Vite” a La Maddalena.

E poi ancora la “Sagra del cinghiale” a Trinità d’Agultu, la “Sagra della pecora” a Sardara, “Zuppe di Sardegna” a Telti e “Ciliegeti Aperti” a Villacidro, per un weekend dedicato ai bongustai.

Molte anche le feste religiose, spiccano la Festha Manna di Porto Torres (con il concerto de Le Vibrazioni), la Festa di San Mauro a Sorgono (con Bianca Atzei live), la Festa dello Spirito Santo in diversi paesi (con ancora Le Vibrazioni a Torralba, in provincia di Sassari) e Sant’Ignazio da Laconi a Serramanna (dove suoneranno i The Kolors).

Infine grande attesa a Cagliari per la Grande Jatte, la giornata in costume ottocentesco ai giardini pubblici. Sempre a Cagliari da citare anche l’andata dei play off promozione di serie B, contro il Venezia.

Andiamo subito a scoprire tutti i programmi, dovete solo scegliere uno dei link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

