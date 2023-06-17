Is Arutas, Mari Ermi, Maimoni e le altre spiagge di Cabras, ecco il costo dei parcheggi: il Comune di Cabras, la splendida località del Sinis, subito a nord di Oristano ha decisole regole per l’estate 2024 in spiaggia.

Si parte dal costo dei parcheggi, rimaste invariate rispetto allo scorso anno, le cui risorse vengono poi utilizzate gestire raccolta dei rifiuti, sfalci e livellamenti del terreno per oltre 30 km, funzionamento dei servizi igienici, docce, cartellonistica, manutenzioni passerelle e via dicendo.

Quest’anno sono state inaugurate la strada litoranea di collegamento tra le località di Is Arutas e di Mari Ermi e la nuova strada di accesso all’area archeologica di Tharros.

Già attivo anche il pontile galleggiante amovibile di Mare Morto, inaugurato per la prima volta nel 2021. Sono novantadue gli utenti che usufruiranno del servizio, i quali hanno partecipato al bando per l’’’ottenimento dell’autorizzazione all’ormeggio nel campo boe.

Tariffe parcheggio e abbonamenti nelle spiagge Cabras:

Diciamo subito che nei parcheggi delle splendide spiagge del Sinis si comincerà a pagare dal 4 giugno al 2 ottobre 2024 , tutti i giorni, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con la “sosta a pagamento diurna“. Ovvero:

Si intende l’arco di tempo pagato anticipatamente, decorrente dal momento di annullo del ticket e fino alle ore 20.00. Detto ticket si intende valido per tutte le soste che l’autovettura potrà effettuare in tutte le aree di sosta a pagamento di cui alla presente procedura in cui sia prevista questa modalità di sosta.

C’è però anche una quota notturna, decisa per regolamentare il traffico dei caravan che sono soliti sostare nel parcheggio durante la notte. La tariffa notturna infatti parte dalle ore 1:00 alle ore 08:00 del mattino:

Sosta tra le ore 01.00 e le ore 08:00 intendendo l’arco di tempo pagato anticipatamente, decorrente dal momento di annullo del ticket e fino alle ore 08.00. Detto ticket si intende valido per tutte le soste che l’autovettura potrà effettuare in tutte le aree di sosta a pagamento di cui alla presente procedura in cui sia prevista questa modalità di sosta.

Parchimetro o app per pagare:

A disposizione dei bagnanti ci saranno ben 3903 stalli a pagamento, 113 gratuiti e 54 dedicati ai disabili, 30 totem per il pagamento del canone sia con i contanti che con carte e bancomat delle rispettive tariffe. Chi utilizza l’autoveicolo può pagare anche con l’applicazione PrestoPark (PrestoPark su GooglePlay e PrestoPark nell’ App Store di Apple).

Parcheggio libero dalle ore 20:00 alle 01:00:

Decisione presa per incentivare la permanenza nelle località di mare nella fascia serale, a beneficio delle attività di somministrazione di cibo e bevande.

Ricordo che il parcheggio NON è custodito e che le tariffe per la spiaggia di Is Arutas sono più elevate.

Le spiagge per i quali si paga il parcheggio sono:

San Giovanni di Sinis ,

, Maimoni,

Su Crastu Biancu,

S’Archeddu ‘e sa Canna,

Is Arutas ,

, Mari Ermi ,

, Su Portu ‘e Suedda.

Spiaggia di Maimoni, Cabras

LEGGI ADESSO –> Le 10 spiagge più belle di Oristano e provincia!

Tariffe parcheggio Is Arutas:

Fino a 2 ore di sosta (diurna): €3,00 Motoveicoli €4,00 Vetture €6,50 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc)

(diurna):

Fino a 4 ore di sosta (diurna): €4,50 Motoveicoli €6,00 Vetture €9,00 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc) €12,00 Autobus

(diurna):

Fino a 6 ore di sosta (diurna): €6,50 Motoveicoli €8,50 Vetture €13,00 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc) €18,00 Autobus

(diurna):

Tariffa giornaliera : €7,50 Motoveicoli €10,00 Vetture €15,00 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc) €30,00 Autobus

:

Tariffe parcheggio altre spiagge di Cabras:

Fino a 2 ore di sosta (diurna): €2,00 Motoveicoli €3,00 Vetture €4,50 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc)

(diurna):

Fino a 4 ore di sosta (diurna): €3,50 Motoveicoli €5,00 Vetture €7,50 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc) €12,00 Autobus

(diurna):

Fino a 6 ore di sosta (diurna): €4,50 Motoveicoli €6,00 Vetture €9,00 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc) €18,00 Autobus

(diurna):

Tariffa giornaliera (diurna): €7,50 Vetture €5,50 Motoveicoli €11,00 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc) €30,00 Autobus

(diurna):

Tariffa notturna (valida per tutte le spiagge): €4,50 Motoveicoli €6,00 Vetture €18,00 Caravan (Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc)

(valida per tutte le spiagge):

Abbonamenti:

Per i residenti e chi prevede di andare spesso in spiaggia, sono disponibili degli abbonamenti che si possono pagare sia online sia di persona presso l’ufficio abbonamenti.

Così recita il regolamento:

Per abbonamento stagionale si intende l’arco di tempo pagato anticipatamente, decorrente dal momento di annullo del ticket e valido tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per il periodo 04/06 – 02/10. Detto ticket si intende valido per tutte le soste che l’autovettura potrà effettuare in tutte le aree di sosta a pagamento di cui alla presente procedura.

Prezzi abbonamenti:

Abbonamenti stagionali (validi per tutte le spiagge): €50,00 Vetture (che diventano 15 euro per residenti e “speciali”) €40,00 Motoveicoli (che diventano 15 euro per residenti e “speciali”) €75,00 Vetture con rimorchio, Camper, Caravan, Roulottes, etc. (che diventano 30 euro per residenti e “speciali”)

(validi per tutte le spiagge):

Apertura ufficio abbonamenti:

A partire da lunedì 3 giugno 2024 è aperto in maniera continuativa, senza giorno di chiusura per quindici giornate, l’ufficio abbonamenti presso il centro polivalente di via Tharros, con i seguenti orari:

lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 9 alle ore 13

mercoledì dalle 14 alle 20.

domenica 9 e 16 giugno, sempre dalle ore 9 alle ore 13.

A seguire, l’apertura sarà garantita dal lunedì al sabato con gli stessi orari da parte di personale qualificato che assiste le procedure di abbonamento stagionale.

Acquisto abbonamento online:

L’abbonamento potrà essere acquistato anche online tramite il sito Cabras (sis.city) dal 1 giugno 2024 o dallo smartphone con l’applicazione PrestoPark dall’8 giugno 2024.

Spiaggia di Mari Ermi, Cabras

Il cittadino avrà anche a disposizione l’informativa con annessa mappa relativa ai luoghi in cui sono collocati i servizi igienici, le spiagge dog-friendly, i defibrillatori, nonché il contatto diretto per la segnalazione incendi.

Accessibilità spiagge di Cabras ai disabili:

Il litorale si presenta da qualche anno rinnovato a favore di una maggiore accessibilità, con l’installazione di due punti di accesso alla spiaggia totalmente dedicati alle persone con difficoltà motorie con appositi stalli auto, lunga passerella per il passaggio delle carrozzine, sedie job, bagno disabili, ombrelloni e cartellonistica.

Servizi igienici:

I servizi igienici pubblici sono a pagamento a di San Giovanni di Sinis, Is Arutas, Mari Ermi e Maimoni. I bagni sono presidiati e mantenuti puliti dal personale addetto. Il costo del servizio è di 1 euro.

Salvamento a mare:

Il servizio di salvamento al mare sarà attivato nelle spiagge di San Giovanni di Sinis, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi nel mese di agosto.

Dog Beach:

Sono quattro le spiagge aperte ai cani sul litorale di Cabras nell’estate 2024, tutte con area di delimitazione e cartellonistica di riconoscimento nelle spiagge di:

San Giovanni ,

, Funtana Meiga ,

, Maimoni ,

, Portu Suedda.

Per maggiori informazioni e dubbi:

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio al numero 347 687 0088.

Hotel, alberghi diffusi, B&B e case vacanza a Cabras:

Copyright: in copertina ecco la famosa spiaggia di Is Arutas. Tutte le foto di questo articolo sono nostre.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.