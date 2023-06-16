5 vele di Legambiente, brilla ancora la Sardegna: come ogni anno è uscita l’indagine sul “Mare più bello d’Italia” a opera di Legambiente e Touring Club Italiano. Una delle indagini che, tra le tante classifiche che escono in prossimità dell’estate, personalmente ritengo tra le più precise e rigorose.

Il Mare più Bello 2023 è la Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago di Legambiente e Touring Club Italiano. La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.

Diciamo subito che sono 21 le località costiere italiane premiate con il massimo riconoscimento delle 5 vele. 7 di queste, quindi 1 su 3, o se preferite il 33,3%, si trovano in Sardegna. Una crescita continua, nel 2020 erano solo 5. Sarda anche la prima classificata in assoluto cioè Baunei.

5 Vele, le regioni più premiate del 2023:

Sardegna : 7 località con le 5 vele;

: 7 località con le 5 vele; Toscana: 4;

Puglia e la Campania: 3

Sicilia: 2

Basilicata e Calabria: 1

5 Vele in Sardegna 2023:

Baunei viene premiata anche per aver adottato la strategia del “numero chiuso“, o se preferite la dizione più amichevole e conciliante, il numero “numero comodo”, che impone un limite di capienza in grado di permettere la giusta convivenza tra ambiente e bagnanti.

Baunei (provincia di Nuoro, centro est Sardegna)

(provincia di Nuoro, centro est Sardegna) Domus de Maria (provincia del sud Sardegna, sud ovest Sardegna)

(provincia del sud Sardegna, sud ovest Sardegna) Bosa (provincia di Oristano, nord ovest Sardegna)

(provincia di Oristano, nord ovest Sardegna) Cabras (provincia di Oristano, centro ovest Sardegna)

(provincia di Oristano, centro ovest Sardegna) Posada (provincia di Nuoro, nord est Sardegna)

(provincia di Nuoro, nord est Sardegna) Budoni (provincia di Sassari, in Gallura, nord est Sardegna)

(provincia di Sassari, in Gallura, nord est Sardegna) Santa Teresa Gallura (provincia di Sassari, in Gallura, nord est Sardegna)

Il mare più bello d’ Italia , classifica con tutte le 5 vele:

Baunei (Baunei – NU, Sardegna) Nardò (Alto Salento Jonico – LE, Puglia) Pollica (Cilento Antico – SA, Campania) Castiglione della Pescaia (Maremma Toscana – GR, Toscana) Domus de Maria (Litorale di Chia – SU, Sardegna) San Giovanni a Piro (Costa del Mito – SA, Campania) Isola del Giglio (Costa d’Argento e Isola del Giglio – GR, Toscana) Cabras (Golfo di Oristano e AMP Sinis – Mal di Ventre – OR, Sardegna) Posada (Baronia di Posada e Parco di Tepilora – NU, Sardegna) Capalbio (Costa d’Argento e Isola del Giglio – GR, Toscana) Isola di Capraia (Isola di Capraia – LI, Toscana) Santa Maria Salina (Isola di Salina – ME, Sicilia) San Mauro Cilento (Cilento Antico – SA, Campania) Budoni (Baronia di Posada e Parco di Tepilora – SS, Sardegna) Bosa (Planargia – OR, Sardegna) Santa Teresa Gallura (Gallura costiera e AMP Capo Testa – SS, Sardegna)​ Vieste (Gargano Sud – FG, Puglia) Maratea (Costa di Maratea – PZ, Basilicata) Pantelleria (Pantelleria – TP, Sicilia) Tropea (Capo Vaticano e Costa degli Dei, VV – Calabria) Porto Cesareo (Alto Salento Jonico – LE – Puglia)

Così spiegano da Legambiente:

Non una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le eccellenze dei mari e dei laghi italiani e uno stimolo a riflettere sulla straordinaria ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale italiano, sul piacere di conoscerlo e sulla necessità di conservarlo. Punto di partenza sono certamente i dati raccolti dalla Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque e delle spiagge. Molti altri fattori però – dall’integrità del paesaggio al livello delle strutture di accoglienza, dal peso dei flussi turistici agli standard di accessibilità dei luoghi, dai servizi di mobilità alla cura dei beni storici e artistici del territorio – concorrono a definire un ambizioso vaglio di qualità turistico-ambientale.

Chi manca? Molti i nomi di località di villeggiatura importante che non hanno conquistato le 5 Vele, mancano infatti Villasimius, Alghero, Stintino, la Costa Verde, la Costa Rossa, solo per citarne alcune.

Così gli anni scorsi:

Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook del Comune di Baunei.

