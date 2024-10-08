Castagnata 2024 a San Benedetto (Iglesias): scopri il programma di domenica 13 ottobre 2024!

Castagnata 2024 a San Benedetto, Iglesias, ecco il programma di domenica 13 ottobre 2024: sono due le cose che ci fanno sentire davvero in autunno oltre la vendemmia: la manifestazione “Autunno in Barbagia” e le “castagnate“.

In questo caso si tratta della dodicesima edizione della castagnata che si svolgerà domenica 13 ottobre 2024 a San Benedetto, frazione di soli 200 abitanti di Iglesias, che si trova a nord della città verso Fluminimaggiore, in un’area mineraria dalla quale si estraeva soprattutto zinco.

L’evento si svolgerà nella piazza della Rotonda di San Benedetto.

Programma Castagnata San Benedetto, Iglesias:

Domenica, 13 ottobre 2024:

Mattino:

ore 08:45 – Piazza della Rotonda (raduno) – Trekking a cura di Eremidu

a cura di Eremidu ore 10:00 – Piazza della Rotonda: Lavorazione artigianale de is malloreddus, secondo la tradizione suerxina, preparati dal gruppo “Is Massaius Suerxinus” Spettacolo e animazione per bambini con truccabimbi, bolle, palloncini, mascotte e tantissimi balli a cura dell’associazione “Seconda Stella”



Pranzo:

Fabio e il suo buon cibo : gnocchetti, grigliata mista e patatine fritte

: gnocchetti, grigliata mista e patatine fritte Bancarelle con prodotti tipici locali, torrone, raviolini e tanto altro ancora

Pomeriggio e sera:

ore 14:30 – Piazza della Rotonda – Musica e divertimento in compagnia di Last Dance Power di Marco Ortu

in compagnia di Last Dance Power di Marco Ortu ore 15:30 – Piazza della Rotonda – Caldarroste e vino per tutti

Dove si trova e come arrivare a San Benedetto:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Gli organizzatori dell’evento sono la Pro Loco di Iglesias in collaborazione con il Comune di Iglesias e l’Associazione Culturale “Uniti Per San Benedetto“, ad essi vi rimandiamo per maggiori info.

Per maggiori dettagli o eventuali aggiornamenti o modifiche al programma, vi consiglio perciò di consultare la pagina Facebook degli organizzatori: l’Associazione Culturale Uniti Per San Benedetto.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: