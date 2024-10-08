A tutta birra a Budoni: si svolgerà nella serata di sabato 12 ottobre 2024 , la seconda edizione di “A Tutta Birra – Drinks & Food”, la “festa della birra” di Budoni, la nota meta turistico balneare lungo la costa nord orientale della Sardegna (hai mai visitato le spiagge di Budoni in autunno?).

In programma ci sono le saporite birre artigianali sarde, street food e musica dal vivo di qualità con protagoniste band importanti del panorama isolano: “Dress in Black“, “The musical box band” e “The Molly’s Chamber“.

L’appuntamento è an Piazza Giubileo a Budoni, a partire dalle ore 16:00. L’ingresso all’area dell’evento è libera e gratuita e si pagano solo le consumazioni.

Programma A tutta birra, Budoni:

Sabato, 12 ottobre 2024:

dalle ore 16:00 – Piazza Giubileo – Apertura fusti di birra, postazioni street food e tanta musica dal vivo

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni ti consigliamo anche di tenere d’occhio la pagina Facebook di Budoni Welcome.

Come arrivare in piazza Giubileo:

