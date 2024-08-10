Festa nel Borgo di Galte 2024 Galtellì: torna martedì prossimo, come sempre due giorni prima del Ferragosto, una delle manifestazioni più belle e coinvolgenti della Baronia: “Festa nel Borgo di Galte” a Galtellì. L’appuntamento è per il 13 agosto 2024 , si parte dalle ore 20:00.

Siamo poca distanza da Dorgali ed Orosei, in provincia di Nuoro, ma vicino alle località di villeggiatura del sud della Gallura. Il paese è famoso sia perché Grazia Deledda vi ambientò il romanzo Canne al Vento, chiamandolo Galte, sia per i monumenti naturali del suo territorio, come la suggestiva roccia forata ”sa Petra Istampata”, sia per le importanti tradizioni come quelle sentitissime, legate alla statua Santo Crocifisso e ai suoi miracoli.

Il paese di Galtellì ha anche ottenuto la Bandiera Arancione rilasciata dal Touring Club Italiano (sono pochi i paesi sardi ad aver ottenuto la Bandiera Arancione, simbolo di accoglienza) e fa parte dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia. Ma soprattutto, Galtellì è un borgo nel quale la resilienza culturale si sposa all’innovazione.

Bene, durante la Festa del Borgo le antiche corti, arredate a festa e custodi della storia contadina della comunità, vengono aperte ai visitatori, mentre le strette vie del centro si animano d’arte, cultura e artigianato. Si potranno degustare i piatti tipici tra musica, canti e balli della tradizione.

Programma Festa nel Borgo di Galte, Galtellì:

Martedì, 13 agosto 2024:

ore 20:00 – Inizio della Festa del borgo di Galte

Cartina di Galtellì:

Stand, punti ristoro e menù per la Festa del Borgo 2024 di Galtellì:

Se sopra possiamo vedere la cartina di Galtellì, qui sotto vediamo le postazioni e i punti ristoro corrispondenti. Si tratta di luoghi nei quali si potrà bere e mangiare, ma che faranno anche da punto di aggregazione e animazione tra giochi e animazione per bambini, musica live, dj set, musica sarda, maschere tradizionali, stand di artigianato e mostre varie.

Prima però diamo una risposta alla domanda che vi state sicuramente facendo, cosa si mangia alla Festa del borgo di Galte? Ecco la lista delle pietanze, più sotto scoprirete in quale punto ristoro poterle mangiare.

Dove dormire a Galtellì:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info e dettagli rivolgetevi alla pagina Facebook dell’infopoint di Galtellì.

Dove si trova e come arrivare a Galtellì:

