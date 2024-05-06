Festa Madonna di Fatima 2024 a La Caletta: si svolgerà il 10, 11 e 12 maggio 2024 la grande festa dedicata ogni anno alla Madonna di Fatima a La Caletta, frazione a mare di Siniscola. Siamo in provincia di Nuoro, in Baronia, nel nord est della Sardegna.

Sarebbe dovuto essere il terzo weekend di grandi eventi di fila a Siniscola, dopo la Primavera nel Cuore della Sardegna lo scorso fine settimana e il Cala Beer & Wine che si sarebbe dovuto tenere a La Caletta in occasione del Primo Maggio, ma che è stato rinviato al prossimo 2 giugno.

Eventi principali della festa per la Madonna di Fatima, Santa patrona della borgata marina di La Caletta, sono il concerto di Sophie and the giants assieme al dj set di Marvin e Prezioso al sabato e la sagra del pesce alla domenica, da godere assieme alla musica dei Kantidos e del canto a tenore. Domenica sono in programma anche i principali eventi religiosi, come la Santa Messa e la Processione Solenni.

Ma il programma è molto fitto e prevede aperitivi in piazza, esibizioni corali e di gruppi folk, spettacoli di danza, dj set, sport, fuochi d’artificio, giochi e attività per i bambini e via dicendo. Non perdetevi neanche i primi bagni di sole sulla splendida spiaggia di La Caletta. Ma ecco, qui sotto, il programma completo della festa.

Programma Festa Madonna di Fatima, La Caletta:

Venerdì, 10 maggio 2024:

ore 08:30 – Santa Messa e novena

ore 18:00 – Santa Messa e novena

ore 20:30 – Fiaccolata per le vie del paese

ore 20:30 – Premiazione torneo di calcetto

ore 21:45 – Piazza della chiesa – Concerto della “On the road” band

Sabato, 11 maggio 2024:

ore 07:00 – Pellegrinaggio con partenza da Siniscola

ore 09:00 – Santa Messa con esecuzione dell’Ave Maria a cura del coro “Sas Grassias di Siniscola” e novena all’arrivo dei pellegrini

a cura del coro “Sas Grassias di Siniscola” e ore 10:00 – Piazza della Chiesa – Giochi e attività per bambini a cura di Megilandia e, a seguire, il Riffo Bike Show

a cura di Megilandia e, a seguire, il ore 12:00 – Piazza della Chiesa – Aperitivo musicale

ore 18:00 – Santa Messa e novena

ore 18:30 – Piazza della chiesa – Spettacolo di danza con la Dancing school & fitness ballet di Luana e Paola

di Luana e Paola ore 22:00 – Area parcheggi in via Livorno : Marvin & Andrea Prezioso dj set Concerto di Sophie and the Giants



Domenica, 12 maggio 2024:

ore 08:30 – Santa Messa

ore 11:00 – Santa Messa

ore 17:00 – Santa Messa Solenne in onore di Nostra Signora di Fatima

a seguire – Processione Solenne per le vie del paese accompagnata dai canti sacri eseguiti dal coro Montalbo di Siniscola e dai gruppi folk : La Caletta, Cuccuru ‘e Janas di Siniscola, mini folk di Posada, Santu Predu di Torpè, San Nicolò d’Arcidano e Lu Rizzatu di Calangianus.

: La Caletta, Cuccuru ‘e Janas di Siniscola, mini folk di Posada, Santu Predu di Torpè, San Nicolò d’Arcidano e Lu Rizzatu di Calangianus. ore 19:30 – Sagra del pesce (44ma edizione)

(44ma edizione) ore 19:30 – Esibizione del gruppo etno folk Antigas Serenadas e dei gruppi folk che hanno partecipato alla processione, presenta la serata Tinuccio di Radio Macomer Centrale

che hanno partecipato alla processione, presenta la serata di Radio Macomer Centrale ore 22:00 – Piazza della chiesa – Concerto dei Kantidos , special guest i tenores Remunnu ‘e locu di Bitti

, special guest i di Bitti ore 23:30 – Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio (41ma edizione), a cura della pirotecnica fratelli Massa

Dove dormire a La Caletta:

La Caletta è una località turistica, perciò è facilissimo trovare strutture ricettive aperte anche in bassa stagione, vi consiglio però di prenotare subito per cogliere immediatamente le occasioni migliori e godervi un weekend tra eventi, concerti, sagre e – ovviamente – le splendide spiagge del territorio.

Ecco le offerte last minute per dormire a La Caletta nel prossimo weekend:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per avere maggiori info vi consiglio di contattare su Facebook gli organizzatori del Priorato N.S. Di Fatima 2023/2024.

Dove si trova e come arrivare a La Caletta:

Ecco dove si trova la parrocchia di Nostra Signora di Fatima a La Caletta, epicentro della festa:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: