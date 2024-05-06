Festa Patronale Viddalba 2024: scopri il programma dal 10 al 13 maggio 2024!
Festa Patronale Viddalba 2024: arriva per la prima volta sul nostro blog la festa patronale di Viddalba, nel nord Sardegna, dedicata alla SS Vergine di Pompei, il cui programma civile si svolgerà dal 10 al 13 maggio 2024.
Un programma di 4 giorni molto intenso, con due eventi principali: il live di Maria Luisa Congiu al venerdì e il concerto dei Nomadi alla domenica. Il programma prevede anche la cover band degli 883 che suonerà al sabato, i cantadores a chiterra sempre domenica, mentre lunedì si gioca e si balla. Ma vediamo subito il programma completo della festa.
Programma Festa Patronale Viddalba 2024:
Venerdì, 10 maggio 2024:
- ore 22:30 – Piazza Aldo Moro – Maria Luisa Congiu in concerto
- a seguire – Dj set con Snoock-J
Sabato, 11 maggio 2024:
- ore 18:30 – Piazza Aldo Moro – Raduno, benedizione bandiere e Santo Rosario
- ore 19:00 – Santa Messa
- ore 19:30 – Piazza Aldo Moro – Aperitivo con Massimo Puggioni
- ore 22:00 – Piazza Aldo Moro – Passione anni 90, spettacolo musicale
- a seguire – Dj set con Snoock-J
Domenica, 12 maggio 2024:
- ore 10:00 – Processione per le vie del paese, con la banda musicale di Aggius
- ore 11:30 – Santa Messa
- ore 17:00 – Anfiteatro in via degli Ulivi – Cantadores a chiterra: Nino Manca, Emanuele Bazzoni, Daniele Giallara, Torangelo Salis. Graziano Caddeo
- ore 22:30 -Piazza Aldo Moro – Concerto di RAF
- a seguire – Dj set con Riamondino
Lunedì, 13 maggio 2024:
- ore 16:00 – Gonfiabili per bambini
- ore 18:30 – Lotteria con ricchi premi
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali modificazioni al programma, vi rimandiamo alla pagina Facebook della pro loco di Viddalba.
Dove si trova e come arrivare a Viddalba:
