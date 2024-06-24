Calici in Tonnara 2024 a Portoscuso: torna come sempre nel primo weekend di luglio l’appuntamento con un altro degli eventi più interessanti di inizio estate nel Sulcis Iglesiente. Nella suggestiva location dell’antica tonnara di “Su Pranu” a Portoscuso, il 5 e 6 luglio 2024 (venerdì e sabato), si svolgerà infatti una nuova edizione della manifestazione enologica “Calici in Tonnara“, il “festival del vino sardo“.

L’evento si svolge come sempre in due giornate, con cantine diverse al venerdì e al sabati, per un totale di ben 28 aziende vitivinicole. Tra le altre ricordiamo Contini 1898 di Cabras, Cantina Siddura, Cantina Su Entu, Cantina del Mandrolisai, Cantina di Mogoro, Agripunica, Cantine Surrau, Cantina di Calasetta, Antichi Poderi di Jerzu, Cantina Sa Mesa, Cantina di Santadi, Cantina Audarya e tante altre ancora, trovate l’ elenco completo di seguito.

Non solo vino, da non perdere anche le creazioni dello chef Pierluigi Fais, che conosciamo per essere il titolare di alcune delle più prestigiose realtà culinarie cagliaritane, come “Josto“, “Framento” (il Gambero Rosso gli ha assegnato i “Tre Spicchi” per più volte nella sua guida dedicata alla pizza) e “Etto” (e per aver vinto la puntata di 4 Ristoranti condotta da Alessandro Borghese come “Miglior ristorante di nuova generazione di Cagliari” qualche anno fa). Ci sarà anche Althunnus, che offrirà la qualità dei suoi prodotti: il tonno rosso proveniente dalle tonnare del Sulcis.

Infine tanta musica live con Moses protagonista assoluto, più le Big Mamas e due dj set. Madrina della manifestazione sarà, anche quest’anno, la celebre conduttrice televisiva di “Cotto e Mangiato”, Tessa Gelisio.

Programma di Portoscuso tra mare e vino:

Venerdì, 5 luglio 2024:

dalle ore 19:00 – Antica Tonnara Su Pranu – Calici in tonnara , durante la serata: Cantine partecipanti : Cantina di Santadi Cantina Mesa Cantina Contini Santa Maria La Palma Cantina Su Entu Cantina Surrau Agripunica Cantina Mandrolisai Cantina SaRaja Cantina Tondini Cantina Dorgali Cantina di Calasetta Cantina Audarya Cantina Euralsulcis Msica con: Big Mama (musica dal vivo) Dj Simonluca (dj set)

, durante la serata:

Sabato, 6 luglio 2024:

dalle ore 19:00 – Antica Tonnara Su Pranu – Calici in tonnara , durante la serata: Cantine partecipanti : Tenute La Sabbiosa Cantina di Mogoro Cantina Giba Cantina Siddura Jerzu Antichi Poderi Cantina Sardus Pater Nerominiera Esu Cantina Nuraxi Cantina Taris Santadi Atlantis Wine Cantina Bentu Luna Vitivinicola Cadeddu Cantina Bacchjera Locci’s Domu Agricola Ovidio Marongiu Musica con: Moses and band (musica dal vivo) Dj Zimbra(dj set)

, durante la serata:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La manifestazione è organizzata dall'associazione "Crew" ed è patrocinata dal comune dal Comune di Portoscuso.

Per maggiori informazioni vi consigliamo anche di consultare la pagina dedicata all’evento su Facebook.

