Sardegna Pride 2024 a Cagliari: si svolge anche quest’anno nella “Capitale della Sardegna” una nuova edizione del “Sardegna Pride” , la manifestazione annuale per le libertà e i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali, asessuali, aromantiche e per la piena cittadinanza di tuttə.

Bene, l’appuntamento è per sabato 29 giugno 2024 a Cagliari con la consueta festosa e coloratissima sfilata. Gli eventi cominciano però due giorni prima, con il “Pride Park” al Parco della Musica, un evento aperto a tuttə, con street food dal mondo, cibi vegani, musica, spettacoli, intrattenimento e socialità il 27, 28 e 29 giugno 2024 .

Le Madrine del Sardegna Pride quest’anno saranno “Le Eterobasiche“, che il 28 giugno, presso il Parco della Musica, presentare il loro libro: “Romanzo di un maschio“.

Queste sono invece le date del’ Onda Pride, il Gay Pride che toccherà tantissime città italiane. Ma vediamo subito il programma in Sardegna.

Programma Sardegna Pride 2024 – Cagliari:

Tutti gli eventi si svolgono al Parco della Musica, da notare come siano importanti, come sempre, l’impegno e attenzione verso accessibilità e inclusività.

Giovedì, 27 giugno 2024:

Programma Pride Park : dalle ore 17:00 – Parkour for Pride! Allenamenti e prove gratuite di parkour per chiunque dalle ore 17:30 – Bibliogoal for Pride! Storie, letture animate e condivise all’aria aperta, per tutte le età! dalle ore 18:30 – Yoga for Pride! Pratiche di yoga gratuite per chiunque dalle ore 19:00 : Queeranta, meglio tardi che mai Presentazione del libro di Chiaralascura dalle ore 19:00 (ogni 15 minuti a ripetizione) – Dear Laila , con Basel Zaraa, del Sardegna Teatro_ dalle ore 20:30 – Sunset Pre Show : dj set con LucaR dalle ore 21:00 – Drag Pride Show , con Galaxia Malfoy, La Trave Nell’Okkio, Lightning Aurora, Velena Constitution Mendez_ dalle ore 21:45 – Chiara Effe , live for Pride dalle ore 22.00 – Rhythm’n Pride : dj set con Ghetto milkshake

Anche quest’ anno potrai godere del migliore cibo di strada regionale, nazionale ed internazionale, birrifici artigianali, distese di dolci e tanti cocktail.

Venerdì, 28 giugno 2024:

Sabato, 29 giugno 2024:

ore 17:00 – Parco della Musica – Concentrazione

ore 18:00 circa – Parco della Musica, lato via Baccaredda – Partenza del Corteo Sardegna Pride, ecco il percorso: via Ottone Baccaredda (consigliata come inizio alle persone con mobilità ridotta), mercato di San Benedetto, via Alessandro Manzoni, piazza San Benedetto, via Pasquale Paoli (leggermente in pendenza), piazza Giuseppe Garibaldi, via Sidney Sonnino, via Logudoro, viale Cimitero, via Dante Alighieri (primo pezzo, leggermente in pendenza), piazza San Benedetto, via Dante Alighieri (secondo pezzo, leggermente in pendenza) e ritorno al Parco della Musica dove avverrà la lettura del documento politico.

Pride Park:

Oltre a tuttə lə artistə saranno presenti stand di cibo e bevande in cui potrete fare aperitivo e cenare, i gazebo delle associazioni con tantissimi gadget per il Pride e tanti mercatini di artigianə e illustratorə.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare l’aggiornatissima pagina Facebook del Sardegna Pride.

Come arrivare al parco della Musica a Cagliari:

