Cantigos e Binos 2023 a Pozzomaggiore RINVIATA PER MALTEMPO a data da destinarsi!
ATTENZIONE – EVENTO RINVIATO – COMUNICATO ORGANIZZATORI:
Viste le avverse condizioni atmosferiche che si apprestano ad arrivare nella nostra zona per questo week end siamo costretti a rinviare la manifestazione a data da destinarsi…
Speriamo di poter festeggiare con tutti voi al più presto possibile…
Cantigos e Binos 2023 a Pozzomaggiore: si svolgerà nella serata di
sabato 13 maggio 2023 RINVIATO a data da destinarsi, a partire dalle ore 19:00, presso il rione storico di Bighinza a Pozzomaggiore, la quarta edizione della manifestazione “Cantogos e Binos“, organizzata dall’associazione culturale Coro di Pozzomaggiore che festeggia così i 30 anni di attività!
Ad allietare la festa dei vini pozzomaggioresi, oltre al già citato coro di Pozzomaggiore, ci saranno il coro Bonuighinu di Mara, il gruppo folk Nostra Signora de Su Saludu di Pozzomaggiore, il gruppo folk San Giovanni Battista di Mara e l’ organettista Antonello Salis.
Il tutto per una serata indimenticabile tra musica e balli sardi, vini locali e piatti della tradizione locale tra le vie del centro storico.
L’appuntamento si svolgerà infatti in via Edvige Carboni, via Rocchitta, via Scala, via Sant’ Antonio, via Riu Mele e via Fontana, con la partecipazione del Comitato San Giorgio, Comitato San Costantino, Comitato San Pietro, Fucilieri “ Sonos de festa”, Real Pozzo, Gruppo “Amigos de bonu Coro” che ci ospiteranno nelle loro cantine.
Programma di Cantigos e Binos:
Sabato, 13 maggio 2023: RINVIATO a data da destinarsi
- ore 19:00 – Inizio degustazioni ed esibizioni itineranti dei cori
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo di visitare la pagina Facebook del Coro di Pozzomaggiore.
Dove si trova e come arrivare a Pozzomaggiore:
