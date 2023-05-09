Tiziano Ferro in concerto a Pula il 16 luglio 2023. Biglietti in vendita, ecco dove comprarli! (UFFICIALE)

Tiziano Ferro in concerto a Pula: Tiziano Ferro, amatissimo cantautore di Latina, torna in Sardegna e lo fa il prossimo 16 luglio 2023 presso la Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Il concerto fa parte del nuovissimo tour “TZN 2023” in partenza a inizio giugno e che riporterà il cantautore negli stadi delle principali città italiani.

Sarà però l’unico appuntamento in Sardegna per Tiziano Ferro, con uno spettacolo imperdibile, appositamente studiato dall’artista per il teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula.

Il concerto è previsto per le ore 21:30 presso l’arena estiva che già da diversi anni ospita concerti indimenticabili nel sud ovest della Sardegna. Uno spazio capace di ospitare fino a 5000 persone e che negli ultimi anni ha ospitato artisti dal grande carisma, vere e proprie star internazionali come Sting, Andrea Bocelli, Mika, Anastacia e Roberto Bolle!

I biglietti per il concerto di Tiziano Ferro alla Forte Arena saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di martedì 9 maggio 2023 sia online, che nei rispettivi punti vendita autorizzati, incluso quello di Box Office Sardegna in Viale Regina Margherita a Cagliari.

Programma Concerto Tiziano Ferro, Pula:

Domenica, 16 luglio 2023:

ore 21:30 – Forte Arena – Concerto di Tiziano Ferro

Destinazione Mare:

Da venerdì 5 maggio è invece uscito il nuovo singolo di Tiziano Ferro intitolato “Destinazione mare“(che per Virgin Records/Universal music Italia). Eccolo qui:

Il brano è frutto dell’inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Così l’artista racconta il nuovo brano:

Questo singolo è un inno alla vita nuova, una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare. Tiziano Ferro

Dove dormire tra Pula e Santa Margherita di Pula:

Sono numerose le strutture ricettive disponibili tra Pula e Santa Margherita di Pula, tra case vacanze, appartamenti, hotel e resort. il concerto però sarà già in alta stagione, in un periodo nel quale, se non vi muovete, difficilmente troverete posto. Il consiglio perciò è quello di prenotare subito!

Dove si trova e come arrivare alla Forte Arena:

La Forte Arena si trova 40 chilometri circa a ovest di Cagliari, arrivarci è molto facile. Zooma sulla mappa per avere maggiori indicazioni e aprila in un’altra finestra per inserire il tuo luogo di partenza e trovare così il percorso più veloce e con maggior risparmio di tempo e combustibile.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: