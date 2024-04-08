Dae Chentina in Chentina 2024 a Florinas, orari, programma e costo del calice: torna finalmente l’attesa manifestazione enogastronomica “Dae Chentina in Chentina” a Florinas, evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti locali che arriva alla sua 18ma edizione. L’appuntamento è per sabato 13 aprile 2024 nel grazioso borgo del Logudoro.

Il costo del calice è di 15 euro e darà diritto a partecipare alle degustazioni itineranti tra le diverse “chentine“. Non solo degustazioni, da segnalare l’intrattenimento musicale a cura della Ulienga Street Band, del coro di Florinas e la tappa finale con dj set.

Dai chentina in chentina, foto di repertori odella manifestazione, a cura dell’associazione culturale Dioniso

Programma di Dae Cantina in Cantina:

Sabato ,13 aprile 2024:

ore 19:00 – Apertura stand e inizio degustazioni (costo kit 15 euro), intrattenimento musicale con: l’esibizione itinerante con la Ulienga Street Band il Coro di Florinas la tappa finale con dj set a cura della consulta giovanile di Florinas

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Ad organizzare l’evento è l’Associazione Dioniso, che vi accoglierà nella piazza del paese dove verranno venduti i calici che serviranno per la degustazione dei vini. Per maggiori dettagli vi consiglio di visitare la pagina dell’evento su Facebook.

Dove si trova e come arrivare a Florinas:

Copyright: foto, programma e manifesto dai canali social dell’associazione culturale Dioniso che organizza l’evento.

