Bitt’un vinu in Trinitai 2024 a Trinità d’Agultu: scopri il programma di sabato 20 aprile 2024!
Bitt’un vinu in Trinitai a Trinità d’Agultu, ecco di cosa si tratta e il programma: si svolgerà nella giornata di sabato 20 aprile 2024 a Trinità d’Agultu, nel nord della Sardegna, la seconda edizione di “Bitt’un vinu in Trinitai“.
Si tratta di un percorso enogastronomico alla scoperta di vini e piatti tipici locali, tra le cantine aperte per le vie del paese.
Non solo degustazioni, la serata sarà accompagnata da tanta musica e vedrà la partecipazione di gruppi folk e tenores da tutta la Sardegna. In particolare, saranno ospiti della manifestazione le maschere tradizionali dei Boes e Merdules di Ottana, i gruppi folk di Burgos, San Giorgio di Usini, Tuffudesu di Osilo, Abba Frida di Arzana, La Caletta di Siniscola, il coro di Nuvi, il gruppo Canta Sassari e gruppi musicali nel percorso delle cantine. Balli in piazza in fine con il gruppo “Su Sonette”.
Vista la data primaverile, durante le ore centrali della giornata, si potranno anche fare i primi bagni, almeno di sole, nelle spiagge della Costa Rossa).
Programma Bitt’un vinu in Trinitai:
Sabato, 20 aprile 2024:
- dalle ore 18:30 alle 24:00 – Centro storico :
- Cantine aperte, con degustazione di ottimi vini e piatti tipici
- Musica e animazione con:
- Maschere tradizionali e gruppi folk:
- Boes e Merdules di Ottana,
- Gruppo folk San Giorgio di Usini,
- Gruppo folk Tuffudesu di Osilo,
- Gruppo folk di Burgos,
- Gruppo folk Abba Frida di Arzana,
- Gruppo folk La Caletta di Siniscola,
- Coro di Nuvi,
- Canta Sassari
- Gruppi musicali nel percorso delle cantine
- Balli in piazza in fine con il gruppo “Su Sonette”
- Maschere tradizionali e gruppi folk:
Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prevendita bicchieri:
Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, vi consiglio di visitare la pagina Facebook della Pro loco Costa Rossa di Trinità d’Agultu. Prevendita bicchieri allo 347 199 6378.
Dove dormire a Trinità d’Agultu:
Se venite da allontano e volete godervi l’intero weekend di primavera a Trinità d’Agultu, tra lunghe camminate in spiaggia e buon cibo, vi consigliamo di dormire nelle seguenti strutture ricettive di Trinità d’Agultu e dintorni. Ci sono scelte economiche e altre luxury.
Dove si trova e come arrivare a Trinità d’Agultu:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp