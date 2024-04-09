Bitt’un vinu in Trinitai a Trinità d’Agultu, ecco di cosa si tratta e il programma: si svolgerà nella giornata di sabato 20 aprile 2024 a Trinità d’Agultu, nel nord della Sardegna, la seconda edizione di “Bitt’un vinu in Trinitai“.

Si tratta di un percorso enogastronomico alla scoperta di vini e piatti tipici locali, tra le cantine aperte per le vie del paese.

Non solo degustazioni, la serata sarà accompagnata da tanta musica e vedrà la partecipazione di gruppi folk e tenores da tutta la Sardegna. In particolare, saranno ospiti della manifestazione le maschere tradizionali dei Boes e Merdules di Ottana, i gruppi folk di Burgos, San Giorgio di Usini, Tuffudesu di Osilo, Abba Frida di Arzana, La Caletta di Siniscola, il coro di Nuvi, il gruppo Canta Sassari e gruppi musicali nel percorso delle cantine. Balli in piazza in fine con il gruppo “Su Sonette”.

Vista la data primaverile, durante le ore centrali della giornata, si potranno anche fare i primi bagni, almeno di sole, nelle spiagge della Costa Rossa).

Programma Bitt’un vinu in Trinitai:

Sabato, 20 aprile 2024:

dalle ore 18:30 alle 24:00 – Centro storico : Cantine aperte, con degustazione di ottimi vini e piatti tipici Musica e animazione con: Maschere tradizionali e gruppi folk : Boes e Merdules di Ottana , Gruppo folk San Giorgio di Usini, Gruppo folk Tuffudesu di Osilo, Gruppo folk di Burgos , Gruppo folk Abba Frida di Arzana, Gruppo folk La Caletta di Siniscola, Coro di Nuvi , Canta Sassari Gruppi musicali nel percorso delle cantine Balli in piazza in fine con il gruppo “Su Sonette”



Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prevendita bicchieri:

Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, vi consiglio di visitare la pagina Facebook della Pro loco Costa Rossa di Trinità d’Agultu. Prevendita bicchieri allo 347 199 6378.

Dove dormire a Trinità d’Agultu:

Se venite da allontano e volete godervi l’intero weekend di primavera a Trinità d’Agultu, tra lunghe camminate in spiaggia e buon cibo, vi consigliamo di dormire nelle seguenti strutture ricettive di Trinità d’Agultu e dintorni. Ci sono scelte economiche e altre luxury.

Dove si trova e come arrivare a Trinità d’Agultu:

