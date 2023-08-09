Festa per la Fondazione di Santa Teresa Gallura 2023: scopri il programma del 12 agosto 2023!
Festa per la Fondazione di Santa Teresa Gallura 2023: si svolgeranno nella giornata di sabato 12 agosto 2023 i festeggiamenti per la fondazione del borgo di Santa Teresa Gallura, avvenuta ufficialmente il 12 agosto 1808 con decreto reale di Vittorio Emanuele I, che ne disegnò la pianta originaria e gli diede il nome della moglie, la Regina Maria Teresa d’Asburgo-Este.
In programma, per i festeggiamenti dei primi 215 anni di Santa Teresa Gallura, ci sono: rievocazioni storiche, spettacoli con balli e machere tradizionali, il concerto dei Tazenda e fuochi d’artificio.
SCOPRI ANCHE –> Cartina delle spiagge di Santa Teresa Gallura e Capo Testa
Festeggiamenti per la Fondazione di Santa Teresa Gallura:
Sabato, 12 agosto 2023:
- ore 20:15 – Vie del centro storico – Corteo e rievocazione storica per le vie del borgo, con la partecipazione di:
- Gruppo folk città di Oristano
- Tamburini e trombettieri pro loco di Oristano con corteo storico
- Urthos e Buttudos di Fonni
- Gruppo folk Lungoni di Santa Teresa Gallura
- Associaizone culturale Ventu d’Agliola
- I figuranti
- I cavalieri
- I pescatori
- Il banditore
- Percorso: partenza da piazza Villamarina, via Maria Teresa, piazza San Vittorio, via Carlo Felice, via XX Settembre, piazza Vittorio Emanuele I
- ore 22:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Concerto dei Tazenda
- ore 24:00 – Spettacolo pirotecnico
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
- Programma completo eventi agosto 2023 a Santa Teresa Gallura.
- Ufficio turistico di Santa Teresa Gallura, telefono 0789.754127;
- Ufficio Cultura, telefono 0789.740924;
- Biblioteca, telefono 0789.741317.
- Cooltour Gallura: 349.8347698 / 392.0547979
Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:
La foto copertina è una nostra rielaborazione del manifesto ufficiale affinché rientrasse con tutte le principali info utili nelle dimensioni grafiche del nostro banner.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp