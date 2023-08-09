Festa per la Fondazione di Santa Teresa Gallura 2023: scopri il programma del 12 agosto 2023!

Daniele Puddu 9 Agosto 2023
Festa della fondazione di Santa Teresa Gallura 2023, manifesto

Festa per la Fondazione di Santa Teresa Gallura 2023: si svolgeranno  nella giornata di sabato 12 agosto 2023 i festeggiamenti  per la fondazione del borgo di Santa Teresa Gallura, avvenuta ufficialmente il 12 agosto 1808 con decreto reale di Vittorio Emanuele I, che ne disegnò la pianta originaria e gli diede il nome della moglie, la Regina Maria Teresa d’Asburgo-Este.

In programma, per i festeggiamenti dei primi 215 anni di Santa Teresa Gallura, ci sono: rievocazioni storiche, spettacoli con balli e machere tradizionali, il concerto dei Tazenda e fuochi d’artificio.

Festeggiamenti per la Fondazione di Santa Teresa Gallura:

Sabato, 12 agosto 2023:

  • ore 20:15 – Vie del centro storico – Corteo e rievocazione storica per le vie del borgo, con la partecipazione di:
    • Gruppo folk città di Oristano
    • Tamburini e trombettieri pro loco di Oristano con corteo storico
    • Urthos e Buttudos di Fonni
    • Gruppo folk Lungoni di Santa Teresa Gallura
    • Associaizone culturale Ventu d’Agliola
    • I figuranti
    • I cavalieri
    • I pescatori
    • Il banditore
    • Percorso: partenza da piazza Villamarina, via Maria Teresa, piazza San Vittorio, via Carlo Felice, via XX Settembre, piazza Vittorio Emanuele I
  • ore 22:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Concerto dei Tazenda
  • ore 24:00 – Spettacolo pirotecnico

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

  • Ufficio turistico di Santa Teresa Gallura, telefono 0789.754127;
  • Ufficio Cultura, telefono 0789.740924;
  • Biblioteca, telefono 0789.741317.
  • Cooltour Gallura:  349.8347698 / 392.0547979

Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:

