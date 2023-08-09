Festa per la Fondazione di Santa Teresa Gallura 2023: si svolgeranno nella giornata di sabato 12 agosto 2023 i festeggiamenti per la fondazione del borgo di Santa Teresa Gallura, avvenuta ufficialmente il 12 agosto 1808 con decreto reale di Vittorio Emanuele I, che ne disegnò la pianta originaria e gli diede il nome della moglie, la Regina Maria Teresa d’Asburgo-Este.

In programma, per i festeggiamenti dei primi 215 anni di Santa Teresa Gallura, ci sono: rievocazioni storiche, spettacoli con balli e machere tradizionali, il concerto dei Tazenda e fuochi d’artificio.

Festeggiamenti per la Fondazione di Santa Teresa Gallura:

Sabato, 12 agosto 2023:

ore 20:15 – Vie del centro storico – Corteo e rievocazione storica per le vie del borgo , con la partecipazione di: Gruppo folk città di Oristano Tamburini e trombettieri pro loco di Oristano con corteo storico Urthos e Buttudos di Fonni Gruppo folk Lungoni di Santa Teresa Gallura Associaizone culturale Ventu d’Agliola I figuranti I cavalieri I pescatori Il banditore Percorso : partenza da piazza Villamarina, via Maria Teresa, piazza San Vittorio, via Carlo Felice, via XX Settembre, piazza Vittorio Emanuele I

, con la partecipazione di: ore 22:00 – Piazza Vittorio Emanuele I – Concerto dei Tazenda

ore 24:00 – Spettacolo pirotecnico

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Programma completo eventi agosto 2023 a Santa Teresa Gallura

Ufficio turistico di Santa Teresa Gallura, telefono 0789.754127;

Ufficio Cultura, telefono 0789.740924;

Biblioteca, telefono 0789.741317.

Cooltour Gallura: 349.8347698 / 392.0547979

Dove si trova e come arrivare a Santa Teresa Gallura:

