Eventi Agosto 2023 a Pula: scopri il programma dal 1 agosto al 2 settembre 2023!

Eventi Agosto 2023 a Pula: andiamo oggi a vedere gli eventi in programma nella località turistico balneare di Pula, nel sud ovest della Sardegna. Una località nota non solo per le tante spiagge, ma anche per la vivace vita serale, tra ristoranti, locali ed eventi.

Anche quest’anno infatti l’amministrazione comunale ha organizzato un vasto cartellone di eventi estivi, denominato “Pula Dimensione Estate 2023“. Bene, in questo articolo vi mostriamo gli eventi in programma a Pula ad agosto 2023 (per la precisione, fino al 2 settembre 2023).

Eventi da non perdere ad agosto 2023 a Pula:

Tra gli eventi da mettere in evidenza ricordiamo: la finale del concorso una ragazza per il cinema (1 agosto 2023), il “Nora Jazz festival” (3, 5, 10 agosto 2023), il “Nora Summer Festival” (4 agosto 2023), “Artifolk” (la rassegna folk del 12 e 13 agosto 2023), la “Festa dell’Assunta” e il concerto dei Dirotta su Cuba (15 agosto 2023) e “Giochilandia” (spettacolo di artisti di strada, il 2 settembre 2023).

Ma ci saranno anche ulteriore musica live, balli in piazza, spettacoli, sfilate, mostre d’arte collettiva e tanto altro ancora!

Calendario Eventi Agosto 2023, Pula (Sardegna):

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Un programma molto lungo e molto fitto, occorre però ricordare che i calendari di eventi sono sempre passibili di modifiche, aggiornamenti, integrazioni, e/o cancellazioni. Per avere maggiori dettagli su ogni singolo evento, o per qualsiasi aggiornamento, vi rimandiamo pagina Facebook del Comune di Pula.

Come arrivare a Pula, sud ovest Sardegna:

