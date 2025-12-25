Targa, prima di accendere l’auto guardala sempre | La nuova truffa è spietata: sta facendo un mare di vittime

Il meccanismo è semplice quanto geniale nella sua malizia. Prima di salire a bordo, è diventato fondamentale dedicare qualche istante a un rapido controllo visivo della targa, sia quella anteriore che quella posteriore. Questo gesto, che richiede pochissimo tempo, può rivelarsi la nostra più valida difesa contro un inganno che sta facendo un numero crescente di vittime. La negligenza, in questo caso, non è solo una questione di distrazione, ma un lasciapassare involontario per chi opera nell’ombra, usando la nostra identità veicolare per scopi illeciti.

Come funziona la truffa e quali sono le conseguenze

Scopri i meccanismi della truffa e le sue gravi conseguenze.

La tecnica impiegata dai malintenzionati è di una semplicità disarmante e proprio per questo estremamente efficace. Consiste nell’applicazione di piccoli pezzi di nastro adesivo, spesso riflettente o dello stesso colore della targa (bianco o nero), per alterare una lettera o un numero. Un esempio classico è la trasformazione di una “F” in “E”, di uno “0” in “8” o di una “I” in “L”. Queste modifiche, sebbene minime, sono sufficienti a creare una “nuova” targa che, pur essendo quasi identica all’originale, corrisponde a un veicolo diverso nel sistema. Il nastro è solitamente applicato con tale precisione da rendere la modifica quasi invisibile a un rapido sguardo o da una certa distanza, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Le motivazioni dietro a questa truffa sono molteplici e tutte illecite. I criminali utilizzano le targhe alterate per evadere il pagamento di pedaggi autostradali, accedere a zone a traffico limitato (ZTL) senza autorizzazione, commettere infrazioni al Codice della Strada che verrebbero poi imputate al proprietario legittimo della targa originale, o persino per attività criminali più gravi, come rapine o spaccio. Le conseguenze per la vittima sono immediate e spesso molto stressanti: si inizia con la ricezione di multe per infrazioni mai commesse, avvisi di pagamento per pedaggi non percorsi o, nei casi più gravi, la convocazione da parte delle autorità. Dimostrare la propria innocenza in questi frangenti può essere un processo lungo e logorante.

Consigli pratici per difendersi e agire correttamente

Sicurezza e azione corretta: la guida pratica indispensabile.

La prevenzione è la migliore arma contro questa insidiosa truffa. Il primo e più importante consiglio è di effettuare una verifica visiva quotidiana della propria targa. Prendi l’abitudine, ogni mattina o prima di ogni partenza, di dare un’occhiata veloce a entrambi i pannelli. Cerca anomalie, riflessi strani, bordi irregolari o piccoli disallineamenti nelle lettere e nei numeri. Questi dettagli possono essere la spia di un’alterazione. È importante controllare anche i bordi superiori e inferiori delle cifre.

Nel malaugurato caso in cui dovessi scoprire un’alterazione sulla tua targa, è fondamentale agire con prontezza e intelligenza. La prima cosa da fare è non rimuovere immediatamente il nastro adesivo. Scatta invece diverse fotografie chiare e dettagliate della targa modificata, da diverse angolazioni e con diverse illuminazioni, includendo anche primi piani dell’alterazione. Queste immagini saranno prove cruciali. Successivamente, recati immediatamente presso la stazione di Polizia o dei Carabinieri più vicina per sporgere denuncia. Saranno loro a indicarti la procedura corretta per la rimozione e l’eventuale sostituzione della targa, e ad avviare le indagini. Ricorda, fornire tutte le prove possibili è vitale per tutelarti. Non sottovalutare mai l’importanza di un controllo preventivo: pochi secondi possono salvarti da mesi di grattacapi.