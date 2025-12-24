Pensione di vecchiaia, scatta l’aumento ufficiale dal primo gennaio | Controlla subito quanti soldi avrai in più

Le percentuali di aumento e le date di entrata in vigore

Le percentuali di aumento e le date di entrata in vigore: tutti i dettagli.

Il decreto ministeriale specifica chiaramente le due principali scadenze e le relative percentuali di rivalutazione. La prima riguarda l’anno 2025: a partire dal 1° gennaio 2025, la perequazione delle pensioni di vecchiaia registrerà un incremento del +0,8%. Questa percentuale è frutto dell’adeguamento all’inflazione stimata per l’anno precedente, un meccanismo che mira a proteggere il valore reale degli assegni pensionistici.

Non solo il 2025, ma anche il 2026 vedrà un ulteriore adeguamento. Dal 1° gennaio 2026, la percentuale di variazione della perequazione sarà pari a +1,4%. È importante sottolineare che entrambe le percentuali sono “fatto salvo il conguaglio che verrà fatto in sede di perequazione per l’anno successivo”. Ciò significa che queste cifre sono provvisorie e potranno essere soggette a piccole rettifiche una volta che i dati definitivi sull’inflazione saranno disponibili, garantendo la massima precisione nell’adeguamento.

Questi aumenti, seppur apparentemente modesti, rappresentano un passo importante per garantire la sostenibilità economica dei pensionati.

Cosa significa il conguaglio e come influenzerà l’importo

Il conguaglio: significato e impatto sull’importo finale.

La clausola del “fatto salvo il conguaglio” è un elemento chiave nel meccanismo di perequazione delle pensioni. In pratica, le percentuali di aumento stabilite inizialmente, come lo 0,8% per il 2025 e l’1,4% per il 2026, sono basate su stime provvisorie dell’inflazione. Quando i dati definitivi sull’andamento dei prezzi al consumo saranno disponibili, l’INPS effettuerà un ricalcolo. Se la stima iniziale si discosta dal dato effettivo, verrà applicato un conguaglio, ovvero un aggiustamento, che potrà essere a favore o a sfavore del pensionato.

Questo meccanismo assicura che l’adeguamento delle pensioni sia il più preciso possibile, riflettendo fedelmente l’inflazione reale. Ad esempio, se l’inflazione effettiva dovesse rivelarsi superiore a quella stimata, i pensionati riceveranno una differenza positiva, distribuita con le future rate pensionistiche. Al contrario, in caso di inflazione inferiore, potrebbe esserci un piccolo adeguamento negativo. L’obiettivo è mantenere l’equità e la trasparenza, garantendo che il potere d’acquisto dei pensionati sia effettivamente tutelato nel tempo. È quindi consigliabile rimanere aggiornati sui futuri comunicati ufficiali per conoscere eventuali rettifiche.