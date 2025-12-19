Disoccupati, questo è un giorno da ricordare: la Naspi non basta più | Approvata una seconda indennità

Questa risorsa è di particolare importanza per un’ampia fascia di lavoratori che si muovono nel dinamico e talvolta precario mondo del lavoro interinale. Garantire che tali individui siano a conoscenza dei loro diritti e delle modalità per accedere a questo bonus è cruciale per la loro stabilità finanziaria.

Chi ha diritto al bonus SaR e quali sono i requisiti?

Bonus SaR: i requisiti fondamentali e chi può richiederlo.

L’accesso al Bonus SaR è specificamente rivolto agli ex lavoratori in somministrazione che hanno avuto uno o più contratti, sia a tempo determinato che indeterminato, inclusi i contratti di apprendistato, e che attualmente si trovano in stato di disoccupazione. Per poter beneficiare di questo sostegno, è necessario soddisfare specifici requisiti:

Essere disoccupati da almeno 45 giorni . Questo periodo inizia a decorrere dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

. Questo periodo inizia a decorrere dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Aver maturato un’anzianità lavorativa specifica. Si distinguono due casi principali: Almeno 110 giorni di lavoro o 440 ore , in caso di contratti part-time, maturati negli ultimi 12 mesi precedenti la data di disoccupazione. In alternativa, almeno 90 giorni di lavoro o 360 ore , per i lavoratori con contratti MOG (Monte Ore Garantito).

Il rapporto di lavoro deve essere terminato per mancanza di occasioni di lavoro (MOL). Questo aspetto è fondamentale e deve essere attestato.

È importante sottolineare che anche coloro che percepiscono la NASpI possono richiedere il Bonus SaR, a condizione che rispettino tutti gli altri criteri di eleggibilità. La domanda va presentata online attraverso la piattaforma ufficiale di Forma.temp, garantendo un processo snello e accessibile.

Come funziona e quando presentare la domanda?

Come funziona la domanda e quando presentarla: tutti i dettagli.

Come spiegato da gruppo-più, Sostegno al Reddito (SaR) prevede due fasce di importo, differenziate in base ai requisiti di anzianità lavorativa soddisfatti dall’ex lavoratore in somministrazione:

Un importo di 1.000 € lordi è destinato a chi ha maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore per i part-time) negli ultimi 12 mesi, oppure ha terminato il rapporto di lavoro per MOL. Questa è la cifra più elevata e copre un’ampia platea di beneficiari.

è destinato a chi ha maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore per i part-time) negli ultimi 12 mesi, oppure ha terminato il rapporto di lavoro per MOL. Questa è la cifra più elevata e copre un’ampia platea di beneficiari. Un importo di 780 € lordi è previsto per i lavoratori che hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore per i part-time) con contratti MOG. Questa fascia riconosce un contributo anche a chi ha un’anzianità lavorativa leggermente inferiore.

La tempistica per la presentazione della domanda è un aspetto cruciale e non va sottovalutato. Il Bonus SaR deve essere richiesto entro un periodo ben definito per evitare di perdere l’opportunità:

La domanda deve essere presentata tra il 106° e il 173° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro in somministrazione. Si tratta di una finestra temporale specifica che richiede attenzione.

successivo alla data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro in somministrazione. Si tratta di una finestra temporale specifica che richiede attenzione. Esiste un’eccezione importante: se il lavoratore sottoscrive un nuovo contratto di breve durata (inferiore a una settimana) durante il periodo di disoccupazione, i termini per la richiesta del bonus vengono estesi. In questo caso, il periodo di disoccupazione viene sospeso e la domanda può essere presentata fino al 180° giorno.

È pertanto fondamentale monitorare attentamente le scadenze e raccogliere tutta la documentazione necessaria in anticipo per garantire una presentazione della domanda senza intoppi e nei tempi previsti.