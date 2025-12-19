QR Code, prima di scansionarlo pensaci bene | Ci stanno cascando un mare di persone: la minaccia è serissima

Come funziona l’inganno dietro al Quishing?

Il Quishing svelato: dietro il QR code, un’insidia digitale.

L’attacco di Quishing si sviluppa attraverso fasi ben precise e insidiose. Innanzitutto, i criminali informatici dedicano tempo alla selezione delle loro vittime. Questo avviene spesso tramite l’analisi di liste di contatti trafugate o l’utilizzo di informazioni pubblicamente disponibili sui social network, permettendo loro di personalizzare gli attacchi e renderli più credibili. Una volta identificate le vittime, il codice QR malevolo viene distribuito attraverso una varietà di canali. Questi possono includere email dall’aspetto professionale, post sui social media che imitano comunicazioni ufficiali, adesivi posizionati su superfici pubbliche, come fermate degli autobus o cartelloni pubblicitari, e persino su biglietti da visita apparentemente innocui.

Il vero pericolo si manifesta quando l’utente, ignaro della minaccia, scansiona il codice con il proprio smartphone. Questo gesto, ormai automatico per molti, reindirizza la vittima a un sito web che, sebbene dannoso, è spesso progettato per apparire legittimo. Su queste pagine fasulle, agli utenti viene richiesto di inserire credenziali di accesso, informazioni bancarie delicate o, peggio ancora, di scaricare file infetti che possono compromettere il dispositivo. Le informazioni raccolte in questo modo vengono poi utilizzate per una serie di attività illeciti, tra cui il furto di identità, lo svuotamento di conti bancari o l’accesso non autorizzato a dati personali sensibili.

Le gravi conseguenze e come difendersi efficacemente

Comprendere le gravi conseguenze e adottare misure di difesa efficaci.

Il Quishing rappresenta una minaccia particolarmente subdola, principalmente perché rende estremamente difficile identificare immediatamente un link sospetto. L’intero processo avviene con una velocità e un’automaticità tali da cogliere l’utente impreparato. Le conseguenze di cadere in un tranello di Quishing possono essere estremamente gravi. I criminali non si limitano a rubare informazioni sensibili, come credenziali di accesso e dati finanziari, ma possono anche agevolare l’installazione di software malevoli sui dispositivi. In alcuni dei casi più estremi, ciò può portare persino alla perdita totale di controllo dello smartphone, trasformandolo in uno strumento nelle mani degli aggressori.

Fortunatamente, come spiegato anche da vanityfair, esistono diverse contromisure efficaci per mitigare i rischi del Quishing e proteggere i propri dati: